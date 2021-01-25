Гейлі Бібер засвітила розкішну фігуру в бікіні: спокусливі фото

Відома американська модель та дружина Джастіна Бібера Гейлі розбурхала мережу новими спокусливими фото. Вона позувала в чорному бікіні й засвітила ідеальне тіло.

Джерело: інстаграм Гейлі Бібер

Популярна американська модель Гейлі Бібер не соромиться позувати для розкішних фотозйомок у мінімальній кількості одягу або зовсім оголеною. Тож вона поділилась новою серією пікантних кадрів.

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Гейлі Бібер у бікіні

Знаменита модель показала фото з відпустки на Багамських островах. Перед камерою вона позувала в повний зріст у чорному крихітному купальнику на тонких бретелях. Гейлі похизувалась тендітною талією та розкішною фігурою, звабивши мережу.

Сексуальний образ Гейлі Бібер доповнила масивними каблучками, сережками-кільцями та великими сонцезахисними окулярами. Також зірка поєднала бікіні з чорними лоферами від модного бренду Chanel.

Волосся модель замотала в білий рушник. А на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губах. "Все стає кращим на Багамах", – підписала спокусливі світлини Гейлі Бібер.



Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі



Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі