Гайді Клум показала ностальгійне фото з молодості: на ньому вона повністю оголена 18+

Німецька супермодель опублікувала в мережі фото 20-річної давності, зроблене на одній із фешн-фотосесій. Схоже, зірка сумує за своїм колишнім життям та тілом. Що цікаво, коментарі до фотографії модель вирішила закрити.

На спокусливому фото тоді ще 27-річна модель позувала повністю голою, взувши лише босоніжки на підборах. Жінка стояла у профіль, прикривши груди однією рукою, а іншу – поставила на талію. На її обличчі було мінімум макіяжу за винятком вилиць, які були чітко підкреслені. Волосся Гайді було розпущеним і значно коротшим, ніж зараз.

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"Костюм на день народження від кутюр 2001 від Метта Джонса", – іронічно підписала оголене фото Гайді Клум. Реакцію фанатів дізнатись неможливо, оскільки вона відключила можливість коментування дописів.

Як Гайді Клум виглядає зараз?

Зважаючи на те, що з моменту створення фото пройшло 20 років, модель не втратила своєї сексуальності та шарму, і змогла зберегти чудові форми тіла. Як виглядає 47-річна Клум зараз – пропонуємо переглянути кілька її знімків.