Гайді Клум показала, як готувалась до першого показу Victoria's Secret: архівне відео в білизні

Німецька топмодель та акторка Гайді Клум розпочала кар'єру в 19 років. Красуня швидко стала однією з найвідоміших манекенниць світу та знаменитим "ангелом" Victoria's Secret. Днями зірка показала, як готувалася до свого першого показу білизняного бренду.

47-річна знаменитість часто ділиться з майже 8-мільйоною аудиторією в інстаграмі ностальгічними кадрами. Гайді Клум приголомшила шанувальників спекотним відео з 90-х, показавши, якою була в розквіт модельної кар'єри.

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Архівне відео Гайді Клум в білизні

Ролик був знятий у квартирі зірки. Вона дефілювала вітальнею, готуючись до свого першого грандіозного показу Victoria's Secret. Гайді Клум красувалася перед камерою в самій білизні. На ній були лише чорні мереживні трусики та білий бюстгальтер з напівпрозорими вставками. Як справжня модель, вона доповнила образ туфлями на високих підборах.

Юна Гайді Клум звабливо крутилася у сексуальному вбранні та виблискувала пружними сідницями. У неї справді ідеальне тіло – підтягнутий животик, стрункі довгі ноги та апетитні груди. З вишуканою укладкою та без макіяжу вона радо хизувалася спокусливими принадами на камеру.

"Репетиція в моїй квартирі напередодні мого першого шоу Victoria's Secret", – лаконічно підписала модель відео, яке підірвало мережу. Його переглянуло понад 600 тисяч користувачів.