Гайді Клум оголила груди, щоб підтримати збірну Німеччини на Євро-2020

У вівторок, 15 червня, збірна Франції обійшла Німеччину на Євро-2020. За останню вболівала німецька супермодель Гайді Клум, яка дивилася матч з чоловіком і дітьми. Для перегляду вона обрала тематичне вбрання, в якому оголила груди.

48-річна Гайді Клум наважилась на сміливу витівку. Модель одягла футболку збірної Німеччини з футболу, однак вкоротила її так, щоб показати всі принади підтягнутого тіла. Вона обрізала її до довжини топу та зняла бюстгальтер. У кадрі знаменитість зухвало засвітила великі груди.

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Однак увага 8 мільйонів фоловерів була прикута не лише до бюсту Гайді Клум, а й до витонченої талії, яку вона звабливо підкреслила золотим ланцюжком. Білий топ модель поєднала з чорними трусиками на зав'язках. Так, вона стала найсексуальнішою вболівальницею збірної Німеччини на Євро-2020.

Гайді Клум оголила груди / Фото з інстаграму моделі

Схоже, модель позувала з оголеними грудьми та в трусиках лише для фото в особистий профіль. На інших кадрах, зроблених під час перегляду матчу, Гайді Клум зображена в чорному бюстгальтері, який виднівся з-під топу, та ультракоротких шортах, котрі підкреслили апетитні сідниці й довжелезні ноги зірки.

Гайді Клум підтримує збірну Німеччини на Євро-2020 / Фото з інстаграму моделі

Гайді Клум підтримує збірну Німеччини на Євро-2020 / Фото з інстаграму моделі