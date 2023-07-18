FROLOV знову створив костюми для Måneskin: як виглядають нові образи від українського дизайнера

Український модельєр Іван Фролов вже вдруге створює образи для італійського рок-гурту Måneskin. Цього разу дизайнер приголомшив ефектними білими костюмами.

Відповідними фото модний дім FROLOV поділився в соцмережах. Артисти вже виступили в нових костюмах, якими зачарували шанувальників.

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Måneskin в костюмах FROLOV

Басистка Вікторія Де Анджеліс вийшла на сцену в оригінальних білих штанах з завищеною талією та зухвалими вирізами, рукавах у тон і мікробюсті чорного кольору. Її зухвалий аутфіт довершили зачіска та насичений макіяж.

Інші музиканти також були у чорно-білому вбранні, яке чудово підкреслило стиль гурту Måneskin.

Måneskin в костюмах FROLOV / Скриншоти інстаграм-сторіс гурту

Нагадаємо, рокери вже виступали в костюмах FROLOV. Це відбулося у Талліні, де колектив завершив європейський тур Loud Kids. Для появи перед фанами музиканти обрали червоно-чорні вбрання від нашумілого дизайнера з України.