Фото Брітні Спірс в образі покоївки турбують фанів: підозрюють, що це прохання про допомогу

Американська співачка Брітні Спірс продовжує публікувати дивні дописи в інстаграмі. Нещодавня публікація стривожила підписників. Ті вважають, що так зірка просить про допомогу.

До знаменитої американської виконавиці Брітні Спірс досі прикута велика кількість уваги. Зірка вже зробила перший крок у справі про звільнення від опікунства, найнявши нового адвоката. Та її дописи в інстаграмі однаково тривожать мережу.

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Брітні Спірс опублікувала серію знімків, на яких позує на червоному тлі в образі покоївки. Співачка позувала перед камерою в чорно-жовтому костюмі з рюшами та великим вирізом у зоні декольте. Волосся вона неакуратно зібрала у хвіст та зробила макіяж з чорними тінями на повіках. На деяких фото Брітні прикриває обличчя фартухом.

Спочатку вона підписала публікацію: "Як я і казала... Мої покоївки мали можливість зробити манікюр під час COVID-19 після того, як відкрилися салони... Але, чорт забирай, мій костюм покоївки був набагато гарячішим". Однак згодом у підписі до фото вона залишила лише емоджі у вигляді туфель. Фани вважають, що це тому, що вона не може самостійно вести сторінки в соціальних мережах.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Шанувальники занепокоїлися після цього допису Брітні Спірс – вони підозрюють, що так зірка просить про допомогу чи надсилає приховані послання. Деякі пригадують, що співачка натякнула на її виступ у суді, де вона розповідала про жахливе ставлення. Також фоловери залишають стурбовані коментарі: