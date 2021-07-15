Фото Брітні Спірс в образі покоївки турбують фанів: підозрюють, що це прохання про допомогу
Джерело:інстаграм Брітні Спірс
Американська співачка Брітні Спірс продовжує публікувати дивні дописи в інстаграмі. Нещодавня публікація стривожила підписників. Ті вважають, що так зірка просить про допомогу.
До знаменитої американської виконавиці Брітні Спірс досі прикута велика кількість уваги. Зірка вже зробила перший крок у справі про звільнення від опікунства, найнявши нового адвоката. Та її дописи в інстаграмі однаково тривожать мережу.
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Брітні Спірс опублікувала серію знімків, на яких позує на червоному тлі в образі покоївки. Співачка позувала перед камерою в чорно-жовтому костюмі з рюшами та великим вирізом у зоні декольте. Волосся вона неакуратно зібрала у хвіст та зробила макіяж з чорними тінями на повіках. На деяких фото Брітні прикриває обличчя фартухом.
Спочатку вона підписала публікацію: "Як я і казала... Мої покоївки мали можливість зробити манікюр під час COVID-19 після того, як відкрилися салони... Але, чорт забирай, мій костюм покоївки був набагато гарячішим". Однак згодом у підписі до фото вона залишила лише емоджі у вигляді туфель. Фани вважають, що це тому, що вона не може самостійно вести сторінки в соціальних мережах.
Для перегляду фото гортайте праворуч:
Реакція мережі
Шанувальники занепокоїлися після цього допису Брітні Спірс – вони підозрюють, що так зірка просить про допомогу чи надсилає приховані послання. Деякі пригадують, що співачка натякнула на її виступ у суді, де вона розповідала про жахливе ставлення. Також фоловери залишають стурбовані коментарі:
- "Їй говорили, що під час карантину вона не зможе зробити манікюр, хоча вона бачила, що покоївки, які регулярно приходили в її будинок, завжди були зі свіжим манікюром";
- "Я стурбований";
- "Хто веде цей акаунт?";
- "Що сталось з першим дописом, де ти писала про манікюр?";
- "Ми побачили те, що слід було";
- "Я встиг прочитати підпис до його видалення";
- "Поверніть Брітні її життя";
- "Що насправді відбувається?";
- "Негайно звільніть Брітні";
- "Вони справді його відредагували";
- "Це найбільш дивний допис за увесь час".