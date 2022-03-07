У формі та з усмішкою: Дмитро Дікусар вперше за 7 днів вийшов на зв'язок з лав ЗСУ

Танцівник Дмитро Дікусар подався у військкомат у перші дні війни. Зараз він солдат ЗСУ. Про рішення взяти в руки зброю хореограф сповістив 28 лютого, а на зв'язок вийшов лише через тиждень. Але усміхнений і здоровий.

Відео з полігону Дмитро Дікусар, очевидно, записав, аби показати, що на 12-й день війни він цілий, неушкоджений і не падає духом, усміхається. Зірка не тільки заспокоїв фоловерів, а й подякував їм за коментарі з підтримкою і вдячністю, які підбадьорюють всіх "воїнів світла".

Нагадаємо Танцюрист Дмитро Дікусар вступив у лави ЗСУ: "Потанцюємо"

Дмитро Дікусар про службу в ЗСУ

Учасник "Танців з зірками" розповів, що поряд з ним служать учитель географії, водій комбайна, слюсар, 3d-дизайнер, далекобійник, дід трьох онуків. І всі вони взялись за зброю, аби захистити тих, кого люблять.

Я бачу навколо себе світлих людей з палаючими очима… Ми всі хочемо вигнати непрошених "гостей" на х*й зі своєї землі та землі наших предків! Ніхто не хотів війни. Взяти до рук автомати нас змусили орки, у яких немає ні честі, ні совісті, ні людяності,

– влучно написав Дмитро Дікусар.

Про всіх зіркових чоловіків, які через війну з Росією взяли до рук зброю, – читайте за посиланням

Повний текст публікації Дмитра Дікусара:

Я бачу навколо себе світлих людей з палаючими очима. Вчитель географії, водій комбайна, слюсар, 3d-дизайнер, далекобійник, дід трьох онуків… І всіх поєднує одна думка – треба захищати своїх любих людей.

Ми всі рівні перед Богом! Ми всі хочемо вигнати непрошених "гостей" на х*й зі своєї землі та землі наших предків! Ніхто не хотів війни. Взяти до рук автомати нас змусили орки, у яких немає ні честі, ні совісті, ні людяності. Знаю, що цей пост читають ці нелюди, які бажають нам землі скловатою… Ми відплатимо вам вашою монетою, більше мені вам сказати нічого. З вами все ясно…

Але я читаю нашим "воїнам світла" ваші коментарі, любі та миролюбні українці, з підтримкою та вдячністю! Це всіх надихає та гріє душу! Зараз ми всі брати своєї батьківщини, гарної та улюбленої України! І все, що ми хочемо вам сказати, це "Слава Україні".

P.S. А особисто від мене вам традиційний уклін, що тримаєтеся, вірите і не здаєтеся! Тепер, а ну всі взяли і разом усміхнулися!

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