Не можна було дивитися чоловікам в очі: FKA Twigs розповіла деталі стосунків з Шаєю Лабафом

Співачка FKA Twigs, яка раніше звинуватила актора Шаю Лабафа у насильстві, поділилась новими деталями аб'юзивних стосунків з зіркою "Трансформерів". Зокрема, дівчині заборонялося дивитися чоловікам в очі.

Джерело: The Daily Mail

Співачка FKA Twigs (справжнє ім'я – Талія Барнетт) звинуватила актора, зірку "Трансформерів" у насильстві близько місяця тому. Нещодавно вона розсекретила нові деталі аб'юзивних стосінків.

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FKA Twigs про насильницькі стосунки з Шаєю Лабафом

Співачка розповіла, що познайомилась з актором на зйомках фільму "Хороший хлопчик" у 2019 році. Спочатку в них був доволі "інтенсивний медовий місяць". Але згодом Шая почав перевіряти її "духовні та емоційні рамки". Тому їхні стосунки кардинально змінилися.

"Моє миле поводження з офіціантом або ввічливість по відношенню до когось могли розцінюватися як флірт або бажання вступити в стосунки з кимось ще, хоча я просто замовляла пасту. До кінця наших відносин мені не дозволялося дивитися чоловікам в очі", – зізналась Талія Барнетт.

Зірка додала, що коли вони з'являлись на публіці як пара, то Талія опускала очі та дивилась в підлогу. Також вона відгородилась від друзів та знайомих. Згодом Шая Лабаф встановив певні правила в стосунках. Їй потрібно було щодня цілувати чоловіка та казати йому, як сильно його любить, але не менш ніж певну кількість разів. Якщо ж Талія не робила цього, то актор лаяв її.

Він будив мене ночами, щоб звинуватити в найрізноманітніших речах. Він звинувачував мене в тому, що я дивлюся в стелю і думаю, як мені від нього піти, в тому, що я хочу бути з кимось іншим. І завжди це відбувалося між 4 і 7 годиною ранку, – додала Талія Барнетт.

Як вплинули на зірку стосунки з Лабафом

Талія Барнетт зазначила, що насильницькі стосунки вплинули на її психічний стан. Вона почала здригатись від різкого шурхіту або звуків. У зірки почали виникати панічні атаки. Також виник посттравматичний синдром.

Я відчувала себе настільки контрольованою, розгубленою, приниженою, що страх піти і розуміння того, що мені потрібно проробити величезну роботу, щоб знову відчувати себе добре, придушували мене,

– поділилась зірка.

Співачка додала, що їй здавалось неможливим піти від чоловіка. Але вона змогла це зробити, розповіла про аб'юз, а згодом її підтримали інші зірки.