Фаворит Злати Огнєвіч повернеться на "Холостячку": бурхлива реакція мережі

Анонс наступного, 11 випуску "Холостячки", показав, що на проєкт повернеться фаворит головної героїні Роман. Користувачі мережі бурхливо реагують на "нового старого" учасника.

Ще в 6 випуску шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч попрощалась з Романом Свечкоренко через те, що він прийшов на проєкт у статусі одруженого чоловіка. Через карантин і постійні перенесення судового процесу, він так і не розлучився.

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Тоді співачка обурилась, але коли побачила документи, які підтвердили те, що Роман чекає на рішення суду, вирішила дати йому шанс. Злата повідомила, що чоловік може повернутися в будь-який момент, якщо офіційно розлучиться.

Схоже, через 5 тижнів чоловік нарешті розірвав шлюб і повернеться на проєкт. Про це мовиться в анонсі 11 випуску, який вийде на екрани вже завтра, 27 листопада.

Роман Свечкоренко може скласти серйозну конкуренцію решті трьох чоловіків – Максиму, Андрію та Дмитру. Однак у нього немає того досвіду, який пережили інші.

Реакція мережі

Глядачі й шанувальники проєкту активно коментують відео з "поверненням" Романа. Деякі жартують і порівнюють чоловіка з Юлею "Зайкою", яка так само повернулась на "Холостяк" перед фіналом проєкту.

"Сценарій минулого сезону";

" Ще б Юлю "Зайку" повернули ";

"; "Треба було Свечкоренку одразу на фінальний випуск прийти, щось поспішив";

"Вернувся, щоб знову піти додому";

"Все чітко за сценарієм".

Інші обурюються і вважають, що повернення Романа – піар-хід для шоу.

"Це вже нечесно, як мінімум";

"Ну і навіщо він тут потрібен. Прийти на останню серію у фінал, мені буде незрозуміло, якщо вона його обере";

"Ну що за маячня. Боротися за серце треба було весь проєкт... А то ходив справи вирішував! І повернувся! Любіть мене тепер…. По-моєму, це вже безглуздо і не цікаво!";

"Така маячня та неповага Злати щодо інших учасників. Вона з ними ходила на побачення, цілувалася і зживалася буквально з кожним з них, тепер приходить людина, з якою ніякої історії";

"Не чесно щодо інших чоловіків! Це все сценарій та рейтинг".

Але залишилися й ті, хто підтримують Романа і раді його поверненню: