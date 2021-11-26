Фаворит Злати Огнєвіч повернеться на "Холостячку": бурхлива реакція мережі
Джерело:інстаграм "Холостячки"
Анонс наступного, 11 випуску "Холостячки", показав, що на проєкт повернеться фаворит головної героїні Роман. Користувачі мережі бурхливо реагують на "нового старого" учасника.
Ще в 6 випуску шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч попрощалась з Романом Свечкоренко через те, що він прийшов на проєкт у статусі одруженого чоловіка. Через карантин і постійні перенесення судового процесу, він так і не розлучився.
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Тоді співачка обурилась, але коли побачила документи, які підтвердили те, що Роман чекає на рішення суду, вирішила дати йому шанс. Злата повідомила, що чоловік може повернутися в будь-який момент, якщо офіційно розлучиться.
Схоже, через 5 тижнів чоловік нарешті розірвав шлюб і повернеться на проєкт. Про це мовиться в анонсі 11 випуску, який вийде на екрани вже завтра, 27 листопада.
Роман Свечкоренко може скласти серйозну конкуренцію решті трьох чоловіків – Максиму, Андрію та Дмитру. Однак у нього немає того досвіду, який пережили інші.
Реакція мережі
Глядачі й шанувальники проєкту активно коментують відео з "поверненням" Романа. Деякі жартують і порівнюють чоловіка з Юлею "Зайкою", яка так само повернулась на "Холостяк" перед фіналом проєкту.
- "Сценарій минулого сезону";
- "Ще б Юлю "Зайку" повернули";
- "Треба було Свечкоренку одразу на фінальний випуск прийти, щось поспішив";
- "Вернувся, щоб знову піти додому";
- "Все чітко за сценарієм".
Інші обурюються і вважають, що повернення Романа – піар-хід для шоу.
- "Це вже нечесно, як мінімум";
- "Ну і навіщо він тут потрібен. Прийти на останню серію у фінал, мені буде незрозуміло, якщо вона його обере";
- "Ну що за маячня. Боротися за серце треба було весь проєкт... А то ходив справи вирішував! І повернувся! Любіть мене тепер…. По-моєму, це вже безглуздо і не цікаво!";
- "Така маячня та неповага Злати щодо інших учасників. Вона з ними ходила на побачення, цілувалася і зживалася буквально з кожним з них, тепер приходить людина, з якою ніякої історії";
- "Не чесно щодо інших чоловіків! Це все сценарій та рейтинг".
Але залишилися й ті, хто підтримують Романа і раді його поверненню:
- "Чому всі накинулися на Рому? Злата сама йому сказала: "коли вирішиш справи з розлученням, повертайся на проєкт";
- "Опа, хоч щось цікаве";
- "Рома найкрутіший. Підходить Златі найбільше";
- "Ура, Роман";
- "Я так і знала, що він повернеться, адже далі вже нема куди тягнути... Він обіцяв повернутися, коли сидів у машині й дотримав слова".