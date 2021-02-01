Жахливо знущався: Еван Рейчел Вуд звинуватила Мериліна Менсона в насильстві

Акторка, зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд звинуватила музиканта Мериліна Менсона в насильстві та аб'юзі. Вона заявила, що співак знущався над нею протягом багатьох років.

Джерело: інстаграм Еван Рейчел Вуд, The Daily Mail

33-річна акторка, зірка серіалу "Світ Дикого Заходу", виступила з гучною заявою проти рок-музиканта Мериліна Менсона.

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Еван Рейчел Вуд звинуватила Мериліна Менсона в насильстві

На своїй сторінці у понеділок, 1 лютого, актриса оприлюднила заяву, у якій назвала своїм аб'юзером Мериліна Менсона (справжнє ім'я – Браян Ворнер). Еван Рейчел Вуд написала, що музикант почав залицятися за нею ще тоді, коли вона була підлітком.

Мені промили мізки і змусили підкоритися. Я жила в страху відплати, наклепу та шантажу. Я тут, щоб викрити цю небезпечну людину і закликати індустрії зупинити його, перш ніж він знищить ще життя,

– шокувала Еван Рейчел Вуд.

Акторка додала, що вона говорить це від імені багатьох жертв, які більше не будуть мовчати.

Реакція Мериліна Менсона

На заяву Еван Рейчел Вуд представники музиканта та він сам ще не відреагували. Але варто зазначити, що близько 10 років тому він розповідав про їхні стосунки на Різдво: "Кожного разу, коли я телефонував їй того дня – я телефонував 158 разів – я брав лезо бритви і різався на обличчі або на руках. Я хотів показати їй біль". Менеджери Менсона спростували ці слова й назвали їх театральним виступом рок-зірки.

Раніше його представники заявляли: "Я так розумію, що Еван Рейчел Вуд зустрічалася з кількома людьми приблизно в той же час, коли вона зустрічалася з Менсоном".

За даними видання Vanity Fair, про насильство з боку Мериліна Менсона розповіли ще 4 жінки. Вони розповіли про болісні переживання. Аб'юзивні стосунки, за їхніми словами, включали сексуальне та психологічне насильство, а крім того залякування й примушування.