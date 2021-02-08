Еван Рейчел Вуд заявила, що дружина Мериліна Менсона шантажувала її через фото з юності

Тиждень тому акторка Еван Рейчел Вуд звинуватила Мериліна Менсона в насильстві. Тепер зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" зізналась, що дружина музиканта Ліндсі Узіч шантажувала її та погрожувала оприлюднити скандальні фото, які зіпсують їй кар'єру.

33-річна номінантка на Золотий глобус продовжила розповідати скандальні деталі стосунків з Мериліном Менсоном. З рокером вона зустрічалась ще неповнолітньою, однак заявила, що аб'юз з його боку тривав ще багато років. За її словами,до шантажу причетна й теперішня обраниця музиканта фотографиня Ліндсі Узіч. Вона нібито хотіла зіпсувати акторську кар'єру Еван Рейчел Вуд.

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Чому дружина Мериліна Менсона шантажувала Еван Рейчел Вуд

Причиною шантажу з боку Ліндсі Узіч Еван Рейчел Вуд називає свої архівні фото. На них неповнолітня акторка зображена з намальованими вусами і в головному уборі німецьких військових. Як зізналась сама знаменитість, кадри були зроблені після концерту Мериліна Менсона в Лас-Вегасі. Тоді вона провела ніч в готельному номері старшого бойфренда, вживала наркотики та алкоголь.

Я провела в номері більшу частину ночі, бо була ще недостатньо дорослою, щоб піти в казино після концерту. Кілька людей малювали на моєму обличчі і обличчях інших людей,

– пригадала зірка.

За словами Еван Рейчел Вуд, дружина співака Ліндсі Узіч нібито планувала опублікувати провокативні фотографії. Це б однозначно негативно відобразилося на репутації акторки в Голлівуді та майбутній кар'єрі. Тому в грудні минулого року вона подала заяву в поліцію на дружину Менсона. Варто зазначити, що оприлюднивши інцидент в мережі, актриса сама показала скандальні кадри.

Що відомо про скандал навколо Мериліна Менсона

Еван Рейчел Вуд та ще четверо жінок заявили про сексуальне та психологічне насильство з боку Мериліна Менсона. Згодом 26-річна співачка Фібі Бріджерс заявила, що в будинку зірки є "кімната для зґвалтувань". Співак рокер провину заперечує.

Про відсутність насильницьких проявів у стосунках повідомила й колишня дружина музиканта модель Діта фон Тіз. Вона наголосила, що пішла від чоловіка через зради та зловживання наркотиками, а не через агресію.