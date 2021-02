Відчувала себе бранкою: акторка Есме Б'янко назвала Мериліна Менсона монстром

Акторка з "Гри престолів" Есме Б'янко доєдналась до звинувачень у насильстві проти Мериліна Менсона. Вона мала з ним роман, в якому страждала від жорстокості музиканта. Дівчина зізналась, що відчувала себе немов полонена.

Акторка, що грала роль Рос у "Грі престолів" Есме Б'янко розповіла особисту історію стосунків з музикантом Мериліном Менсоном.

До слова Еван Рейчел Вуд заявила, що дружина Мериліна Менсона шантажувала її через фото з юності

Есме Б'янко про роман з Мериліном Менсоном

Дівчина розповіла, що в підлітковому віці була прихильницею артиста. Її подруга покінчила життя самогубством, тому Есме шукала розради в музиці Менсона. Хоч батьки забороняли ходити на його концерти.

Через 7 років акторка змогла особисто познайомитися з Мериліном. Але ця зустріч призвела до психологічних травм, шрамів на тілі. За словами Б'янко, із зразка для наслідування чоловік перетворився в монстра, який майже знищив її та інших жінок.

Есме розповіла, що під час зйомок кліпу I Want to Kill You Like They Do in the Movies Менсон накидався на неї без її згоди. Музикант розповів дівчині, що потрібно зображувати, як їй подобається жорстока поведінка. Ролик знімався 3 дні. В той період, за словами актриси, Мерилін Менсон зв'язував її, наносив травми вібратором і шмагав. Б'янко нічого не їла і не пила, натомість приймала кокаїн з рук артиста й майже весь час була в одній спідній білизні.

Есме Б'янко жила у Великій Британії, а Мерилін Менсон в США. Однак в них закрувся роман на відстані. Через 2 роки дівчина переїхала до співака. Перші місяці, як розказує акторка, були схожі на медовий місяць, але згодом все змінилося. Чоловік вказував їй, що одягати, коли виходити на вулицю і йти спати. Він кусав її під час сексу без згоди, а також в один момент порізав ножем.

По суті, я відчувала себе полонянкою. Я приходила і йшла за його бажанням. Він повністю контролював коло мого спілкування. Я дзвонила своїй родині, ховаючись в шафі,

– зізналась дівчина.

Есме додала, що в них були вільні стосунки. Але Мерилін міг приводити інших до своєї студії, в той час, коли дівчина була під контролем його асистентів. Також, за словами акторки, в нього була кімната "поганої дівчинки". Приміщення було схожим на скляну шафу. Музикант міг зачиняти його зсередини.

Б'янко вживала алкоголь, щоб пережити насильство. Після того, як Менсон бігав за нею з сокирою в руках, вона почала шукати шляхи втечі. Коли чоловік спав, акторка втекла від нього. Дівчина жила в музиканта 2 місяці.

Варто зазначити, що 2 роки тому Есме Б'янко намагалась зізнатися про стосунки з Мериліном Менсоном. Але боялась назвати його ім'я. "Він заслуговує на те, щоб провести за гратами все життя", – підсумувала Есме.