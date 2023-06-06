Зірка фільмів про "Гаррі Поттера" Емма Вотсон сходила на побачення: хто її новий обранець
Джерело:The Sun
Британська акторка Емма Вотсон, відома за роллю Герміони у фільмах про "Гаррі Поттера", нещодавно розійшлась з бойфрендом. Тепер зірку помітили на побаченні з американським бізнесменом.
Цікаво, що Емма Вотсон раніше зустрічалася з сином мільярдера Філіпа Гріна – Брендоном Гріном. Їхні стосунки тривали півтора року, але схоже, що вони розійшлися.
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Днями 33-річну акторку помітили на побаченні. Емма Вотсон провела час у Венеції (Італія) у компанії невідомого чоловіка. Пара скористалась послугами "водного таксі" й разом повечеряли в ресторані.
Журналісти ідентифікували особу чоловіка. Виявилося, що це був американський бізнесмен Раян Уолш.
Емма Вотсон на побачення з Раяном Уолшем / Фото The Sun
За словами інсайдера, Еммі Вотсон подобаються розумні хлопці, рівень інтелекту яких відповідає її власному. "Вона дуже розумна жінка. Зважаючи на все, Еммі подобається проводити з Раяном свій час", – сказав він.
Додамо, що серед чоловіків зірки "Гаррі Поттера" також були:
- технічний директор Вільям Найт,
- американський розробник Брендан Ірібе.
- Також Емма Вотсон зізналася, що була шалено закохана у зірку “Гаррі Поттера” – Тома Фелтона. Ми вже чули про їхній роман у 2019 році.
Нагадаємо, нещодавно актор Деніел Редкліфф, відомий за роллю Гаррі Поттера, вперше став батьком. Наразі досі невідомо стать дитини. Його сфотографували папараці під час прогулянки з новонародженою малечею.