Емілі Ратажковські звинуватила відомого співака в домаганнях

Модель та акторка Емілі Ратажковські поділилась несподіваним зізнанням. За її словами, відомий співак Робін Тік торкався її без згоди на зйомках знаменитого кліпу Blurred Lines.

Американська акторка та модель Емілі Ратажковські готує до випуску автобіографічну книжку "Моє тіло". В одному з уривків зірка розповіла про сексуальні домагання, яких зазнала 8 років тому.

До слова Емілі Ратажковські вперше показала обличчя 6-місячного сина: миловидні фото

Звинувачення у домаганнях

У книжці Емілі Ратажковські розповіла про інцидент, що стався на зйомках кліпу Blurred Lines з відомим співаком Робіном Тіком, Фареллом Вільямсом і репером T.I.

У зйомках брали участь троє моделей у відвертих вбраннях, а також топлес. Коли Емілі Ратажковські позувала напівоголеною, до неї нібито почав чіплятися Робін Тік.

Раптово, нізвідки, я відчула прохолоду чужих рук, що обіймають мої оголені груди ззаду. Я інстинктивно відсунулася, дивлячись на Робіна Тіка,

– написала модель.

За словами знаменитості, у той момент він був напідпитку. Вона зізналась, що вперше за день відчула себе оголеною, хоч до цього знімалась практично без одягу. Емілі додала, що не відреагувала так, як мала б, хоч почувалась надзвичайно приниженою.

Режисерка бачила інцидент

Режисерка кліпу Даян Мартел підтвердила, що Робін Тік дозволив собі такий жест на знімальному майданчику. Але зауважила, що артист не зробив би цього, якби не випив алкоголь.

"Я пам'ятаю момент, коли він схопив її за груди, по одній в кожну руку. Він стояв позаду неї, оскільки вони обидва були в профіль. Я закричала своїм дуже агресивним бруклінським голосом: "Якого біса ти робиш?! Знімання закінчено!" – розповіла режисерка.

Робін Тік згодом нібито "сором'язливо" вибачився та "розкаявся" за свій вчинок.

Робін Тік з Фареллом Вільямсом і T.I. – Blurred Lines: дивіться відео

Хіт Blurred Lines приніс шалену знаменитість Робіну Тіку. У 2021 році кількість переглядів кліпу складає 761 мільйон. Водночас вже не вперше виконавці пісні втрапляють у скандал. Ще у 2013 році родичі покійного артиста Марвіна Гея звинуватили Тіка й Вільямса у плагіаті композиції 1977 року Got To Give It Up. У 2018 суд вирішив, що автори Blurred Lines справді порушили авторські права.

Емілі Ратажковські також не вперше зізнається про сексуальні домагання. У 2020 році вона написала есе, в якому розповіла, що постраждала від сексуального насильства з боку фотографа Джонатана Ледера у 20 років.

Тоді зірка не була відомою й прийшла у дім чоловіка на зйомку. Дівчина позувала у спідній білизні, тоді як Ледер підливав їй вино. Потім фотограф домагався Емілі, але вона втекла від нього й переночувала в одній зі спалень будинку.