Еліна Світоліна в сукнях і костюмах: повсякденні та святкові образи тенісистки

Українська тенісистка Еліна Світоліна перший раз у кар'єрі зіграє у півфіналі Олімпійських ігор. Вона багато часу приділяє спорту, проте не забуває про догляд за собою і в будь-яких ситуаціях виглядає розкішно. Якому одягу зірка надає перевагу в повсякденному житті і в чому вона з'являється на світських заходах – дивіться у добірці Showbiz 24.

Еліна Світоліна потрапила в команду українських спортсменів, які представляють Україну на Олімпіаді-2020 в Токіо. Там дівчина приголомшує неймовірними результатами. Вона зачарувала публіку бездоганною грою та запеклою боротьбою за перемогу. Еліна часто публікує в мережі різні кадри. Зокрема показувала підготовку до Олімпійських ігор. Також у стрічці її акаунту є багато світлин, що не стосуються спортивної тематики.

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Еліна не лише чудова тенісистка, а й вишукана жінка, яка відчуває межу між стилем і несмаком. Для світських заходів та урочистих подій Світоліна обирає красиві сукні або ж елегантні костюми. А в її повсякденному гардеробі переважає комфортний одяг.

Редакція Showbiz 24 підготувала добірку повсякденних і святкових образів Еліни Світоліної, які підкреслюють її спортивну фігуру та жіночність водночас.

Повсякденні образи Еліни Світоліної

Святкові аутфіти тенісистки