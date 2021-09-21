Еліна Світоліна в Парижі одягнула сукню від українського дизайнера: фото з чоловіком

21 вересня 2021 , 14:18
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Еліни Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна разом із чоловіком Гаелем Монфісом побувала на футбольному матчі в Парижі. Для світського виходу дівчина обрала синю сукню від українського бренду Poustovit.

Днями на стадіоні Парк де Пренс у Парижі відбувся матч між ПСЖ і Ліоном. Еліна Світоліна побувала на грі разом із чоловіком, тенісистом Гаелем Монфісом. 

Дивіться також Еліна Світоліна в сукнях і костюмах: повсякденні та святкові образи тенісистки

Образ Еліни Світоліної

Тенісистка сфотографувалася на тлі величезного стадіону. Еліна постала перед камерою у синій сукні від одного з найпопулярніших українських брендів Poustovit. Вбрання мало спокусливий виріз на нозі та гарно підкреслило спортивну фігуру тенісистки. 

Одяг Світоліна поєднала з чорними лакованими туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала у хвіст зверху, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Серед аксесуарів образ дівчини довершили маленька сумка, розкішна каблучка та невеликі сережки-кільця. 


Еліна Світоліна в синій сукні / Фото з інстаграму тенісистки

Також Еліна поділилася фотографіями з коханим. Подружжя мило усміхалося та насолоджувалося часом в компанії друзів. 


Еліна Світоліна на футбольному матчі з чоловіком / Фото з інстаграму тенісистки


Еліна Світоліна на футбольному матчі з чоловіком / Фото з інстаграму тенісистки

Автор: Христина Кобак