Еліна Світоліна в Парижі одягнула сукню від українського дизайнера: фото з чоловіком

Українська тенісистка Еліна Світоліна разом із чоловіком Гаелем Монфісом побувала на футбольному матчі в Парижі. Для світського виходу дівчина обрала синю сукню від українського бренду Poustovit.

Днями на стадіоні Парк де Пренс у Парижі відбувся матч між ПСЖ і Ліоном. Еліна Світоліна побувала на грі разом із чоловіком, тенісистом Гаелем Монфісом.

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Образ Еліни Світоліної

Тенісистка сфотографувалася на тлі величезного стадіону. Еліна постала перед камерою у синій сукні від одного з найпопулярніших українських брендів Poustovit. Вбрання мало спокусливий виріз на нозі та гарно підкреслило спортивну фігуру тенісистки.

Одяг Світоліна поєднала з чорними лакованими туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала у хвіст зверху, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Серед аксесуарів образ дівчини довершили маленька сумка, розкішна каблучка та невеликі сережки-кільця.



Еліна Світоліна в синій сукні / Фото з інстаграму тенісистки

Також Еліна поділилася фотографіями з коханим. Подружжя мило усміхалося та насолоджувалося часом в компанії друзів.



Еліна Світоліна на футбольному матчі з чоловіком / Фото з інстаграму тенісистки



Еліна Світоліна на футбольному матчі з чоловіком / Фото з інстаграму тенісистки