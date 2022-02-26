Ектор Хіменес-Браво показав вибух будинку на Лобановського в Києві, де жив 7 років

За кілька днів до вторгнення Росії в Україну Ектор Хіменес-Браво поїхав у рідну Колумбію, але продовжив слідкувати за подіями. Зірковий шеф-кухар зізнався, що окупанти влучили в будинок у Києві на Лобановського, біля якого він жив.

Не так давно Ектор Хіменес-Браво переїхав зі столиці в котеджне містечко в Ірпені, де оселився у двоповерховому будинку. Однак цілих 7 років він жив у квартирі на проспекті Лобановського, що в Солом'янському районі столиці. Вранці 26 лютого у багатоповерхівку поряд з його домом влучив російський снаряд.

Читайте також Оборонятимуть Україну: які знаменитості міняють інструменти на зброю

Ектор Хіменес-Браво про вибух будинку на Лобановського в Києві

Цей будинок стоїть поруч з будинком, в якому я жив 7 років. У мене немає слів описати всю злість та тривогу, які я відчуваю. Біль за людей та їхні долі. Це геноцид українського народу! Навіщо ця війна? Зупиніть її негайно,

– написав Ектор Хіменес-Браво.

Вибух будинку на проспекті Лобановського в Києві / Фото та відео з інстаграму шеф-кухаря

Як на обстріл Києва реагує український шоу-біз

Катя Осадча

близько 8:30 26 грудня російська ракета влучила у висотку в районі Жулян. Ворог вгатив снарядом у будинок на проспекті Лобановського, 6-а. Неподалік нього – п'ятий пологовий будинок та медичний заклад.

"Яка ж це жахлива підступність. Київ пережив жахливу ніч, але вистояв і буде стояти, як і решта міст. Українці, ми непереможний народ, я пишаюсь кожним, у нас така сила духу, нас не зламати", – написала ведуча в інстаграмі.

Дмитро Комаров

"Російська армія стріляє по житлових районах Києва! І по всій Україні. По мирним людям. Бомбить. І нахабно бреше всьому світу про "спецоперацію з порятунку мешканців Донбасу". Зупиніть Росію. Ця війна – смертельна загроза для всієї Європи та всього світу", – благає в інстаграмі український мандрівник.

Надя Дорофєєва

"Це житловий будинок, який я дуже добре знаю, у моєму районі. Це бл*ть житловий будинок! Я не знаю, що ви, дорогі інфлюенсери, думаєте коли постите, що всі ці відео "фейк", що ми самі себе бомбимо… Ми будь-якої миті одягнені й готові бігти, ховатися, хто куди – хто в укриття, хто в бомбосховища", – емоційно написала співачка в інстаграм-акаунті.

Потап

"Жахливі сцени російського вторгнення в Україну! Світ повинен знати, що відбувається", – заявив репер і продюсер в інстаграмі.





Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.