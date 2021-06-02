Наркозалежність та аборти: експорноакторка з "Холостяка-11" приголомшила зізнаннями

Експорноакторка Анастасія, яка відома під псевдонімом Адель Асанті, приголомшила відвертістю в новому інтерв'ю. Дівчина розповіла, що в підлітковому віці вона вживала та розповсюджувала наркотики, а також двічі робила аборт.

Настя народилася в Кам'янському (раніше Дніпродзержинськ, – Showbiz 24) . Батько покинув сім'ю, коли мама була вагітна другою дитиною. Дівчина виросла без чоловічого виховання і потрапила під вплив людей, які підсадили її на наркотики.

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Анастасія Распутіна про наркотики та аборти

Дівчина поділилася, що в школі однокласники та вчителі принижували її, тому вона часто прогулювала уроки: "У школу не ходила, гуляла, курила сигарети. Не хотіла вчитися. Мама тоді займалася вихованням молодшого брата. В 15 років я вперше спробувала наркотики. Мене на них підсадили. Пізніше тиждень ще й пробувала голку. Не знаю, як вижила тоді. Спілкувалася з хлопцем, який продавав наркотики. Потім він сказав, що можна не лише вживати їх, а й заробити".

Так, я поширювала наркотики. Купувала по одній вартості, потім підвищувала ціну та продавала. Потім я зрозуміла, що, коли мені запропонували спробувати наркотики, то зробили це спеціально, щоб я приводила нових клієнтів,

– зізналася Настя.

Дівчина розповіла, що відмовилася від наркотиків після того, як дізналася, що вагітна. Тоді їй було 16 років.

Мене зупинила вагітність. Вперше завагітніла в 16 років, вдруге – в 17. Але тоді зробила аборти. Завагітніла від хлопця, який також вживав наркотики. Обіцяв, що кине, але так і не зробив цього. А я вірила, думала, що зміниться,

– поділилася Настя.

На аборти дівчина наважилася, бо не хотіла, щоб у її дітей було таке дитинство, як у неї. Вона боялася самостійно виховувати малюків, що вони можуть пережити те, що пережила вона: "Я багато плакала, ридала. Не розуміла, як могла вбити дитину. І це вже не можна змінити. Вагалася, чи правильно зробила. Ці думки не покидали мене. Дійшло до того, що я думала про самогубство і навіть наважилася покінчити з життям. Купила якісь таблетки, випила десь 50 штук, але зі мною нічого так і не сталося".

Анастасія жила так 2 роки. Тоді зрозуміла, що далі так не може продовжуватися. Згодом зустріла чоловіка, який був майже втричі старший за неї: їй – 18, йому – 45. Закохалася. Між ними зав'язалися романтичні стосунки. Настя розповіла коханому, що мріє зніматися в порно. Він підтримав її.

"Якби я не почала зніматися в порно, якби не переїхала працювати в Європу, то жила б дуже погано. Я б скотилася на дно", – наголосила Адель Асанті.

Інтерв'ю експорноакторки Анастасії Распутіної: дивіться відео онлайн 18+

Настя завершила кар'єру порноакторки. Тепер вона мріє знайти справжнє кохання, побудувати сім'ю, стати мамою. Для неї важливо, щоб чоловік, з яким вона захоче пов'язати своє життя, приймав її минуле і розумів, що все залишилося позаду.

Анастасія перевезла в Київ молодшого брата. Вона опікується ним і прагне дати все те, чого їй так не вистачало в дитинстві.

На життя Настя заробляє, роблячи рекламу в інстаграмі. Дівчина зізналася, що якби раніше знала, що на рекламі можна заробляти майже такі самі гроші, як в порно, то ніколи б не знімалася. Також вона навчається й мріє стати найкращим сексологом в Україні, щоб допомагати дівчатам.