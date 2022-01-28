Екса Ріанни Кріса Брауна звинуватили у зґвалтуванні: на яку суму може встряти співак

32-річний співак Кріс Браун, який жорстоко бив Ріанну, став фігурантом нового скандалу. Його звинувачують у зґвалтуванні. Інцидент нібито трапився на яхті репера Diddy два роки тому.

Дівчина, яка відмовилася називати своє справжнє ім'я та представилася Джейн Дуо, подала до суду на Кріса Брауна. Вона стверджує, що 30 грудня 2020 року артист "накачав" її наркотиками, а тоді зґвалтував.

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Тепер Джейн Дуо вимагає в зірки моральну компенсацію у 20 мільйонів доларів, адже той завдав їй "серйозних емоційних страждань". Адвокати дівчини пояснили, що вона мовчала два роки, бо була студенткою і не знала, як вчинити.

Кріса Брауна звинуватили у зґвалтуванні

Жертва розповіла, що володар Греммі запросив її на вечірку на яхту, яка була пришвартована біля будинку репера Diddy в Маямі. Він нібито зацікавився її музикою, тому хотів поспілкуватися особисто.

Так, Кріс Браун покликав дівчину на кухню, щоб випити та обговорити її кар'єру. Джейн Дуо впевнена, що в чашку з напоєм він підмішав наркотики, адже після кількох ковтків вона відчула сонливість і фізичну слабкість.

Співак нібито завів її у спальну й зачинив двері, щоб вона не втекла. Там він роздягнув дівчину проти її волі та зґвалтував. На ранок артист наказав жертві прийняти пігулки для екстреної контрацепції.

Реакція Кріса Брауна на секс-скандал

На звинувачення у зґвалтуванні артист відреагував публічно. Він заявив, що це чергова змова, аби зіпсувати його репутацію.

Я сподіваюся, ви помітили цю модель брехні. Щоразу, коли я випускаю музику чи проєкти, вони несуть якусь відверту нісенітницю,

– відреагував Кріс Браун.

Реакція Кріса Брауна на секс-скандал / Фото з інстаграм-сторіс співака

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