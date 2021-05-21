Едгар Камінський підтвердив, що зробив пластику грудей вагітній Міші Романовій

Раніше ексучасниця гурту "ВІАГра" Міша Романова заявила, що ледь не втратила дитину через недбалість лікарів. Медики не помітили її вагітності та збільшили груди. Співачка натякнула, що оперували її в клініці Едгара Камінського. Пластичний хірург це підтвердив.

Сину співачки Міши Романової Мартіну вже два роки, однак скандал довкола операції на 16 тижні вагітності не вщухає досі. Ситуацію прокоментував відомий пластичний хірург Едгар Камінський, на якого посипалися звинувачення через натяки ексучасниці "ВІАГри". Він зізнався, що прооперував Романову при надії.

Важливо Співачка Міша Романова ледь не втратила дитину через недбальство лікарів

Правда зовсім інша, але я не можу розкривати лікарську таємницю. Людина не підписувала папірець, що вона дає мені дозвіл говорити,

– висловився пластичний хірург.

Розкривати подробиці операції зі збільшення грудей Едгар Камінський не став. Він заявив, що буде відстоювати своє чесне ім'я лише в тому випадку, коли Міша Романова юридично підтвердить, що робила маммопластику саме в нього.

"Я не буду обговорювати випадок з Мішою Романовою. Я буду висловлюватися лише в юридичному полі. Якщо вона говорить, що це я, і юридично це підтвердить, тоді ми поспілкуємося", – пояснив Едгар Камінський.

Він додав, що роздувати скандал через операцію та загальний наркоз на 16 тижні вагітності не варто, адже маммопластика – цілком безпечна для жінок, які виношують дитину. Ба більше, пластичний хірург наголошує, що добре виконав свою роботу, оскільки "на те нарікань немає",

"Вагітних оперують. Вагітність – це не протипоказання для операції. Вагітні такі ж люди. Сучасний наркоз безпечний", – запевнив Камінський.

Інтерв'ю Едгара Камінського: дивіться відео онлайн

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Реакція мережі

Інтернет-аудиторію стала на бік Міши Романової. Едгара Камінського користувачі звинуватили в непрофесійності та гонитві за грошима: