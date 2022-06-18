Джонсон висловився за те, щоб Євробачення-2023 пройшло в Україні

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон висловив сподівання, що Україна таки може прийняти Євробачення у 2023 році.

Україна виграла цьогорічний конкурс, але організатори заходу заявили, що Євробачення-2023 року не може відбутися в охопленій війною країні. Тому розглядають варіант провести конкурс у Великій Британії.

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Джонсон вірить, що Євробачення буде в Києві

Велика Британія посіла друге місце на конкурсі. Прем'єр впевнений, що вони теж можуть влаштувати чудове Євробачення. Однак, зауважив, що перемогли українці, це було заслужено.

Я вважаю, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для цього,

– наголосив Джонсон.

До речі, цю заяву Джонсон зробив після повернення з Києва. Він раптово завітав до України 17 червня.

Що цьому передувало

Організатори міжнародного конкурсу обговорили зі спеціалістами можливості проводити Євробачення в Україні. Задля безпеки вони вирішили змінити правила та не проводити Євробачення на території країни-переможниці.

Пояснили, що Євробачення – одна з найскладніших телевізійних постановок у світі, над якою працюють тисячі людей. Для організації події потрібно близько року часу.

Тому ведуть переговори про проведення конкурсу у Великій Британії.

Зауважимо, що в історії Євробачення вже були випадки, коли країна-переможець віддавала право проводити конкурс у себе. У 1971 Монако не знайшло арени, яка б змогла прийняти конкурс, тому його провели у Великій Британії. У 1973 році Люксембург здобув другу поспіль перемогу, тому Євробачення знову "переїхало" до британців. У 1979 році замість Ізраїлю конкурс організовували Нідерланди.

Нагадаємо, що на Євробаченні-2022 у Турині переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". На початку червня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що отримав опитувальник з питань організації конкурсу. У Кабміні заявили, що почали підготовку, але згодом додали, що розглядають різні локації для проведення конкурсу.

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