Дженніфер Лопес знялась у новій фотосесії в бежевих вбраннях

Голлівудська зірка Дженніфер Лопес знялась у першій фотосесії після 52-річчя. Як і раніше, співачка підкорила розкішним виглядом і бездоганним стилем. Зйомка відбувалась для Netflix, а для появи в кадрі вона обрала бежеві вбрання – костюм і трендову спідницю.

Останні кілька тижнів Дженніфер Лопес провела у романтичній відпустці з Беном Аффлеком, яка більше нагадувала медовий місяць. Після відпочинку біля берегів Франції та Італії зірка повернулась до роботи. Вона знялась у першій фотосесії після 52-го дня народження й довела – вік їй не страшний.

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Перший образ Дженніфер Лопес

У новій зйомці артистка зробила ставку на бежеві вбрання. Спочатку вона з'явилась у кадрі у в'язаному кроп-топі без бретелей, на який накинула подовжений лляний жакет. Під відвертий верх вона підібрала штани-банани в тон і стильні прозорі босоніжки на високих підборах.

Команда стилістів вклала волосся Джей Ло легкими хвилями та зробила ніжний макіяж з акцентом на очі. Золоті аксесуари – сережки-кільця, браслети та каблучки – довершили й без того ідеальний образ.

Найефектнішими видались ті кадри, на яких співачка позувала не в режисерському стільці, а стоячи. На них вона у всій красі показала як аутфіт, так і розкішне тіло – підтягнутий животик з рельєфним пресом.

Дженніфер Лопес у новій фотосесії / Фото з інстаграму співачки

Дженніфер Лопес у новій фотосесії / Фото з інстаграму співачки

Дженніфер Лопес у новій фотосесії / Фото з інстаграму Роба Зангарді

Другий образ Дженніфер Лопес

Другий look голлівудської знаменитості був не менш приголомшливим. Перед камерами вона постала в комбінації, яка стала головним трендом цього сезону. На Джей Ло довга трикотажна спідниця з розрізом і зав'язками на талії.

До того самого топу вона додала об'ємні в'язані рукави. Так, затишний образ співачки одразу ж нагадав, що осінь не за горами.

Дженніфер Лопес у новій фотосесії / Фото з інстаграму співачки