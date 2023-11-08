У мережі з'явився ролик, який зняли журналісти біля дорогого закладу Лос-Анджелеса. Папараці помітили, як зіркове подружжя Бена Аффлека та Дженніфер Лопес сідало в автомобіль.

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Дженніфер Лопес емоційно відповіла фанатці свого чоловіка

Видання Page Six оприлюднило ролик, у якому видно, що Бен Аффлек йде сідати за кермо. У цей момент з автівки, що проїжджала повз, хтось вигукнув: "Бен, я тебе люблю!".

На таке зізнання у коханні Джей Ло не забарилась з реакцією. Вона відповіла дещо нецензурно.

Назад, с*чка, – сказала співачка та засміялась.

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