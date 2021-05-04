Дженніфер Лопес покрутила пружними сідницями у яскравому боді: гарячі кадри

Днями в Лос-Анджелесі відбувся грандіозний благодійний концерт Vax Live, зіркою якого стала Дженніфер Лопес. На сцену співачка вийшла в яскравому боді в стилі 80-х. Вона зухвало покрутила сідницями перед численною публікою.

На масштабному благодійному заході Global Citizen: Vax Live на підтримку глобальної вакцинації 51-річна Джей Ло продемонструвала одразу чотири вбрання. Найвідвертішим з них стало різнобарвне боді, в якому співачка виконала один зі своїх хітів.

До теми Дженніфер Лопес похизувалася грудьми у блискучому комбінезоні з декольте: фото співачки

Гарячий образ Дженніфер Лопес

На сцені зірка з'явилася в обтислому боді в стилі 80-х з глибоким декольте та застібкою посередині, яку трохи розстебнула на грудях. Струнку талію Дженніфер Лопес підкреслила шкіряним ременем, який чудово поєднувався з ботфортами на підборах.

Завершили гарячий look колготи в сіточку та масивний чокер. Волосся співачка підкрутила та зібрала у високий хвіст, а стилісти подбали про її фантастичний макіяж з пухнастими накладними віями і тінями у шоколадних відтінках.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

На сцені Джей Ло почувала розкуто. Вона зухвало крутила пружними сідницями перед великою публікою та всіляко акцентувала на своїх апетитних принадах.