Дженніфер Лопес у надзвичайно відвертому топі показала репетицію свого виступу: спекотне фото

Американська зірка Дженніфер Лопес розбурхала мережу новими провокативними кадрами. Вона показала декілька фото з репетиції свого виступу, на яких постала перед камерою у відвертому топі, засвітивши оголені груди.

Дженніфер Лопес є однією з найсексуальніших артисток світового шоу-бізнесу. В 51 рік вона не припиняє дивувати публіку відвертими образами та розкішним зовнішнім виглядом. Днями зірка показала, як виглядає під час репетиції.

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Відвертий look Джей Ло на репетиції

На сцену улюблениця мільйонів виходить у спокусливих аутфітах. Для репетицій вона також обирає спекотні вбрання. На особистій сторінці в інстаграмі Дженніфер опублікувала декілька знімків, на яких зображена в білих спортивних штанах і відвертому топі чорно кольору, що оголив груди та був зав'язаний під ними.

Такий look вона поєднала зі стильними кросівками та довершила образ улюбленими сережками-кільцями й браслетами. Волосся Джей Ло зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Дженніфер Лопес засвітила пишні оголені груди / Фото з інстаграму Джей Ло



Дженніфер Лопес засвітила пишні оголені груди / Фото з інстаграму Джей Ло



Дженніфер Лопес засвітила пишні оголені груди / Фото з інстаграму Джей Ло