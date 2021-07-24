Дженніфер Лопес – 52: найгарячіші фото голлівудської красуні

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес 24 липня святкує день народження. Голлівудській зірці виповнюється 52 роки. Найгарячіші фото красуні, які вона публікує в соціальних мережах, – дивіться в добірці Showbiz 24.

Дженніфер Лопес є однією з найсексуальніших жінок у світовому шоу-бізнесі. На сцені, вдома, фотосесіях і кінозйомках вона демонструє жіночність, ніжність і пристрасть. Є прикладом для мільйонів шанувальниць у різних куточках світу.

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Джей Ло відома не лише акторським і співочим талантами, а й численними романами. Вона змушує божеволіти колег і прихильників, чоловіки приголомшені жіночою енергетикою цієї красуні.

У свої 52 роки Дженніфер підтримує бездоганну фізичну форму, має чудовий смак в одязі та слідкує за зовнішнім виглядом. Вона завжди виглядає неперевершено.

На особистій сторінці в інстаграмі зірка часто показує ефектні кадри, де постає у відвертому одязі або й взагалі без нього. З нагоди дня народження знаменитості редакція Showbiz 24 приготувала добірку найгарячіших фотографій Джей Ло, які з'являлися на її акаунті останнім часом.

Гарячі фото Дженніфер Лопес