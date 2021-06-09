Джамала знялась у спокусливій фотосесії: спекотні кадри в піджаку на голе тіло

Не так давно співачка Джамала повернулася в ідеальну форму після других пологів. Після схуднення вона стала значно сміливішою, а її образи – куди відвертішими. Артистка вразила фанів новою сексуальною зйомкою.

37-річна Джамала не один місяць боролася з ненависними кілограмами й врешті-решт повернула розкішну фігуру. Так, знаменитість вирішила, що настав час хизуватися звабливими формами не лише в обтислих сукнях і коротких топах, а й без них. Вона влаштувала спекотну студійну фотосесію, для якої позувала топлес.

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На співачці були білі джинси кльош у стилі стрітстайл, масивні кросівки та класичний піджак пудрового кольору, який вона одягла задом наперед. Так, Джамала вміло прикрила груди без бюстгальтера, спокусливо оголивши спину та струнку талію.

У кадрі вона позувала сидячи на стільці, тому ефектно виглядали й пружні сідниці артистки. Очевидно, що завдяки тренуванням і правильному харчуванню знаменитість стала підтягнутішою. Волосся Джамала підкрутила і розпустила. Стилісти зробили їй елегантний макіяж з пудровими тінями та стрілками й підібрали численні аксесуари.

"Стає спекотно", – підписала Джамала.

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