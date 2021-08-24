Джамала, Тіна Кароль: українські зірки виступили з Андреа Бочеллі в Києві
Джерело:24 канал
24 серпня в Києві на площі Конституції відбувся концерт всесвітньо відомого італійського виконавця Андреа Бочеллі. Разом із ним відомі композиції виконали українські артисти. Хто з вітчизняних виконавців заспівав зі світовою зіркою – дізнавайтеся далі.
Володар Греммі, італійський оперний співак Андреа Бочеллі приїхав в Київ, щоб привітати українців з 30-річчям незалежності.
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Маестро презентував програму "Голос моєї душі" в підтримку створення Центру сучасного мистецтва – Музею Івана Марчука. Про це повідомляло посольство України в Італії.
Виступ зірки супроводжував Національний симфонічний оркестр України, диригентом якого був Марчелло Рота та Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки.
Дуети Адреа Бочеллі з українськими зірками
Разом з італійським виконавцем на сцену виходили й відомі українські артисти. Серед них Джамала й Тіна Кароль.
Виступ Андреа Бочеллі з Тіною Кароль
Тіна Кароль та Андреа Бочеллі / Фото з інстаграму Зеленського
Тіна Кароль та Андреа Бочеллі / Фото з фан-сторінки співачки
Виступ Андреа Бочеллі з Джамалою
За декілька годин до концерту Джамала на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала декілька сторіс з репетиції. Тоді артистка зізналася, що перед цим виступом хвилюється, як ніколи раніше.
Я щаслива, що маестро обрав саме мене. Особливо приємно виконувати справжню молитву The Prayer після легендарної Селін Діон,
– ділилась враженнями Джамала.
Репетиція Джамали перед концертом Андреа Бочеллі: дивіться відео онлайн
Джамала та Андреа Бочеллі / Фото з інстаграму Зеленського
Що відомо про Андреа Бочеллі
Італієць є одним з найвідоміших виконавців класичної музики. З 1994 року у світі продали понад 70 мільйонів його дисків. У дитинстві Андреа Бочеллі лікували від глаукоми – одного з найважчих очних захворювань, що швидко прогресує та призводить до повної сліпоти. Класична музика заспокоювала його. Незважаючи на те, що артист повністю осліп, його впізнають в різних куточках світу. Співак навіть отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді за внесок у театральне мистецтво – оперу.