Джамала, Тіна Кароль: українські зірки виступили з Андреа Бочеллі в Києві

24 серпня 2021 , 19:24
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Джерело:

24 канал

24 серпня в Києві на площі Конституції відбувся концерт всесвітньо відомого італійського виконавця Андреа Бочеллі. Разом із ним відомі композиції виконали українські артисти. Хто з вітчизняних виконавців заспівав зі світовою зіркою – дізнавайтеся далі.

Володар Греммі, італійський оперний співак Андреа Бочеллі приїхав в Київ, щоб привітати українців з 30-річчям незалежності. 

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Маестро презентував програму "Голос моєї душі" в підтримку створення Центру сучасного мистецтва – Музею Івана Марчука. Про це повідомляло посольство України в Італії. 

Виступ зірки супроводжував Національний симфонічний оркестр України, диригентом якого був Марчелло Рота та Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки. 

Дуети Адреа Бочеллі з українськими зірками

Разом з італійським виконавцем на сцену виходили й відомі українські артисти. Серед них Джамала й Тіна Кароль. 

Виступ Андреа Бочеллі з Тіною Кароль

Тіна Кароль та Андреа Бочеллі / Фото з інстаграму Зеленського

Тіна Кароль та Андреа Бочеллі / Фото з фан-сторінки співачки 

Виступ Андреа Бочеллі з Джамалою

За декілька годин до концерту Джамала на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала декілька сторіс з репетиції. Тоді артистка зізналася, що перед цим виступом хвилюється, як ніколи раніше. 

Я щаслива, що маестро обрав саме мене. Особливо приємно виконувати справжню молитву The Prayer після легендарної Селін Діон,
– ділилась враженнями Джамала. 

Репетиція Джамали перед концертом Андреа Бочеллі: дивіться відео онлайн

Джамала та Андреа Бочеллі / Фото з інстаграму Зеленського

Що відомо про Андреа Бочеллі

Італієць є одним з найвідоміших виконавців класичної музики. З 1994 року у світі продали понад 70 мільйонів його дисків. У дитинстві Андреа Бочеллі лікували від глаукоми – одного з найважчих очних захворювань, що швидко прогресує та призводить до повної сліпоти. Класична музика заспокоювала його. Незважаючи на те, що артист повністю осліп, його впізнають в різних куточках світу. Співак навіть отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді за внесок у театральне мистецтво – оперу. 

Автор: Христина Кобак