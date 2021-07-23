Джамала приголомшила яскравим образом у блакитному вбранні: ефектні фото

Популярна українська співачка Джамала вразила новим яскравим образом. Зірка позувала в стильному блакитному вбранні й отримала безліч коментарів від прихильників.

Успішна українська співачка Джамала активно гастролює та дає концерти. Цього разу зірка виступила на світському вечорі, приголомшивши прихильників новим екстравагантним look.

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Образ Джамали

Виконавиця позувала перед камерою у синьо-блакитному вбранні. Воно складалося з латексних штанів з тонкими білими смужками та короткого топа, що підкреслив бездоганну фігуру. Широкий ремінь ще більше привернув увагу до тонкої талії співачки.

Джамала доповнила образ оригінальним елементом на спині, схожим на хмарку. Вдалими деталями аутфіту стали аксесуари: золотий ланцюжок з підвіскою та сережки у вигляді сердець. Частину волосся артистка розпустила та вклала хвильками, а частину зібрала у високий хвіст.

Знаменитість завершила образ макіяжем. Вона нафарбувала повіки блискучими фіолетовими тінями, а губи підкреслила нюдовою помадою.

Світський вечір, на який ми давно чекали, безліч крутих прем‘єр і мій новий look з характером,

– поділилась Джамала.



Джамала / Фото з інстаграму зірки



Джамала / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники засипали зірку компліментами у коментарях: