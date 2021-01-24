Спокуса на кожному кроці: Джамала зізналась, що порушила дієту на відпочинку в Єгипті

Тиждень тому співачка Джамала оголосила, що розпочинає боротьбу з зайвою вагою та хоче схуднути на 10 кілограмів. Днями вона полетіла на відпочинок у Єгипет і порушила дієту. Про свій зрив зірка розповіла шанувальникам.

Після других пологів у червні минулого року Джамала погладшала на 10 кілограмів. Матуся двох синів зізналась, що хоче повернути попередні форми та розпочала боротьбу з накопиченою "десяточкою". Дотримуватися дієти та режиму тренувань співачка продовжує й на відпочинку в Єгипті, однак без зривів не обійшлось, зізналась вона в інстаграмі.

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Джамала порушила дієту на відпочинку

Разом з друзями артистка зупинилась в п'ятизірковому готелі в курортному містечку Шарм-еш-Шейх. Вона розповіла, що в захваті від місцевої кухні, солодощів та різноманіття страв, тому стримувати себе зірці вкрай важко. Крім того, співачка досі годує грудьми семимісячного сина Селім-Гірая, а під час ГВ апетит у матусь підвищений.

Спокуса підстерігає нас на кожному кроці, вибір тільки за нами. Але часом ти відчуваєш себе настільки слабким, так себе шкодуєш, як ніхто не пошкодує на цілому світі. І так, це я про їжу,

– зізналась Джамала.

Якщо раніше вона мала невеликі зриви – кілька шматочків кавуна, дві полуниці, два фініки, то днями не встояла перед шоколадним фонданом під час вечері у французькому ресторані. Джамала довго картала себе, однак дієтолог порадила не зациклюватися на цій помилці та продовжувати дотримуватися дієти.

Джамала показала, чим харчується на дієті

Навіть на відпочинку в Єгипті знаменитість намагається дотримуватися порад особистого дієтолога. Так, вона снідає овочевими салатами, омлетами, фруктами, обідає курятиною, свіжими або тушкованими овочами, супами, кашами, рибою, вечеряє морепродуктами та салатами, а перекус – це переважно горіхи.

"Моя дієта сформована згідно з моїми аналізами, з урахуванням грудного вигодовування і під наглядом лікаря", – наголосила Джамала. Однак зірка сподівається, що її приклад допоможе прихильникам переглянути й своє харчування.

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