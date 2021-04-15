Джамала кардинально змінила зачіску: фото нового сміливого образу

Відома українська співачка Джамала зважилась на рішучий крок зміни свого іміджу. Вона змінила зачіску й постала з тонкими довгими косичками. Зірка поділилась світлинами та відео свого нового образу.

Джамала поділилась серією кадрів, де постала в новому образі, на особистій сторінці. Каре українська співачка змінила на довгі тонкі косички в африканському стилі. Знаменитість зізналась, що на весь процес створення нової зачіски у стиліста пішло 7 годин, та натомість ці коси можна буде носити до кінця літа.

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Образ Джамали

Артистка влаштувала фотосесію, де постала в трендовому аутфіті. Вона позувала на червоному безкаркасному кріслі, впевнено дивлячись в об'єктив.

Джамала постала перед камерою у бежевому топі, чорно-білій клітчастій сорочці з різноманітними нашивками та в чорних рваних джинсах.

Сміливе вбрання співачка поєднала з білими кедами з кольоровими шнурками. Look доповнював також золотий тонкий ланцюжок з підвіскою. Нова зачіска та стильний одяг робили образ Джамали молодіжним та зухвалим.

Завершенням аутфіту став легкий макіяж. Зірка підкреслила очі масивними чорними стрілками та нафарбувала губи бежевим блиском.

У будь-якій незрозумілій ситуації змінюй зачіску, – написала Джамала про свій новий look.

Для перегляду усіх фото та відео гортайте праворуч:

Реакція мережі

Шанувальники із захопленням прокоментували оновлений стиль Джамали. Практично всі позитивно відгукуються на її зачіску та образ: