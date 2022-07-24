Концертів уже недостатньо, – Джамала пояснила, чому погодилася на "Танці з зірками" в Польщі

Співачка Джамала стане першою іноземною зіркою на польських "Танцях з зірками". На участь у проєкті вона погодилася лише для того, щоб збирати гроші на допомогу постраждалим і підживлювати інтерес до України.

З перших тижнів повномасштабної війни Джамала гастролює світом з концертами, аби підтримувати Україну фінансово. Оскільки 2016 року вона взяла перемогу на престижному пісенному конкурсі Євробачення, то її чекають по всій Європі. Тож не дивно, що поляки покликали імениту артистку на свої "Танці з зірками".

Нагадаємо Джамала стала учасницею польських "Танців з зірками"

Чому Джамала погодилася на участь у польських "Танцях з зірками"

Тріумфаторка Євробачення-2016 розуміє, що на п'ятий місяць повномасштабного вторгнення росії "посту в інстаграмі вже недостатньо, уже навіть концертів недостатньо", бо люди звикають до війни в Україні. Тож "Танці з зірками" в Польщі – це нова можливість не дати забути про нас з вами.

Перш за все я йду на "Танці", щоб тема України не зникала. Це головний канал в Польщі. І я дуже йому вдячна за те, що вони погодилися збирати кошти для України під час ефірів. Вдячна за цю сміливість і віру в нашу з вами боротьбу,

– каже Джамала.

Тут варто нагадати, що під час телепроєкту співачка спільно з POLSAT Foundation збиратиме гроші на лікування та реабілітацію постраждалих українців.

Джамала – учасниця польських "Танців з зірками" / Фото з інстаграму співачки

Крім того, на думку Джамали, її поява на головному польському каналі підбадьорить більш як три мільйони українців, що знайшли прихисток у країні-сусідці.

"Я дуже розумію, що значить сумувати за домом, постійно бути не у своїх умовах. Пристосовуватися до людей, іншої мови, ментальності, їжі. Немає нічого кращого за дім", – каже зірка, яка за п'ять місяців війни об'їздила понад 30 країн.

Чому Джамала боїться йти на "Танці" в Польщі

Артистка не приховує, що на "Танцях з зірками" регулярно говоритиме про війну й уже домовилася зі стилістом, щоб зі всіх її образів було зрозуміло – вона з України. Однак Джамала дуже не хоче, щоб глядачі слали за неї смс-ки з жалості.

Я буду йти до кінця, буду пітніти. Я хочу, щоб до мене не було жалю. Щоб не було такого, що я приїхала з України, що в нас війна, і вже не важливо, як я танцюю. Хочеться, щоб говорили про достойну конкуренцію,

– коментує Джамала.

Зазначимо, що всього рік тому співачка брала участь у "Танцях з зірками" в Україні. У парі з Антоном Нестерком вона дійшла до 7 прямого ефіру.

Джамала з Антоном Нестерком на "Танцях з зірками" в Україні / Фото з інстаграму співачки