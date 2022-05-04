Дуже страшно звикати, – Зеленська розповіла британцям, чого не повинен допустити світ

Перша леді України дала чергове інтерв'ю іноземному ЗМІ, а саме у телепрограмі Good Morning Britain, де розповіла про страшні будні війни. На її думку, найстрашніше, що може бути – це звикання до смертей та звірств, тому ми повинні пам'ятати про кожну втрату та говорити про них світові.

У британській щоденній програмі на каналі ITV Олена Зеленська відповіла на запитання, що б вона хотіла передати урядам країн Заходу. Зокрема вона висловила щиру подяку та захоплення Борисом Джонсоном, який висловлює "абсолютне розуміння не лише на словах, а й у такій нагальній допомозі з озброєнням".

До слова Переховуватися – це приниження, – Зеленська сказала, що ніколи не пробачить цього росіянам

"Ми вдячні за гуманітарну допомогу, за прийом та піклування про наших людей. Дуже вдячні. Однак варто розуміти, що дитяче харчування буде непотрібним, якщо діти вмирають. Підгузки? Було б добре, щоб мами могли їх змінювати не у сховищах. Що нам потрібно – це зброя. Так, мамам, дітям і літнім людям в Україні потрібна зброя, яку візьмуть до рук їхні захисники та відкинуть ворога від кордонів Європи. Україні потрібна зброя, щоб українські біженці могли повернутися додому й відбудовувати економіку. Тому ми просимо не спинятися, пришвидшувати темп постачання важкого озброєння", – зазначила Зеленська.

Зокрема вона поділилась, що відчуває горе та гнів, адже що інше можна відчувати, коли бачиш кадри, як люди лежать вбиті поряд з власними будинками. Або ж дітей, які ховають батьків на своїх подвір'ях, чи розстріляний автомобіль із саморобним написом "Не стріляйте! Діти".

А знаєте що ще страшно, крім цих фактів російських звірств? Дуже страшно звикати. Трагедій уже стільки, що вони намагаються стати буденністю, як для тих маріупольців, яким доводиться ходити за водою повз трупи сусідів. Людська психіка так влаштована, що вона пристосовується. Перші смерті завжди шокують більше, ніж десята та двадцята.

"Але, крім інстинктів самозахисту, треба мати розум і совість. Ми маємо щодня говорити собі: я до цього не звикну. Я ніколи до цього не звикну і не маю цього права. Бо тільки із живим серцем його можна зупинити", – каже перша леді України.

Яким ЗМІ Зеленська дала інтерв'ю

Зазначимо, що за 2 місяці війни Олена Зеленська поспілкувалась з журналістами: