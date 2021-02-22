Дуа Ліпа одягнула сяючий топ, крізь який просвічуються груди: сексі-образ

Джерело:інстаграм Дуа Ліпи
Британська співачка Дуа Ліпа продовжує музичну кар'єру і знімається для нових кліпів та фотосесій. У черговій зйомці артистка приміряла дуже гарячий топ з квадратними вирізами у зоні грудей.
Нові знімки вже розбурхали мережу і лише в інстаграмі її оцінили більше трьох мільйонів користувачів.
До слова Дуа Ліпа очолила список найвпливовіших зірок 2021 року за версією Time
Наразі невідомо, де саме артистка постане в такому образі, втім, фотографії вже є багатообіцяючими. Зірка одягнула звабливий сріблястий топ, який ледь прикривав груди і мав квадратні вирізи. Вони трішки закрили інтимні зони грудей, втім, залишили чимало місця для фантазій користувачів інстаграму.
Для низу 25-річна зірка обрала сяючу мініспідничку та сріблясті босоніжки. Її волосся було зібране в пучок, а два пасма акуратно спадали на обличчя. Її лице було підкреслене яскравим макіяжем в оранжево-фіолетових кольорах, а на шиї та вухах можна побачити лаконічні прикраси.
Приголомшлива Дуа Ліпа / Фото з інстаграму Дуа Ліпи
На одному з фото Дуа Ліпа зручно умостилась на декорації у формі напівмісяця.
Дуа Ліпа на зйомках / Фото з інстаграму Дуа Ліпи
Прихильники Ліпи були приголомшені відвертістю кумира і засипали її схвальними коментарями: