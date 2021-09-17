Дружина Володимира Остапчук влаштувала вечірку у фешенебельному закладі Києва: яскраві фото

Дружина телеведучого Володимира Остапчука – Христина Горняк влаштувала гучну вечірку проєкту ORA. Там зібралися не лише її друзі, а й чимало жінок, які прийшли на дискусію "Про що мовчать чоловіки?". Як відбулася подія – дивіться далі.

Усі жінки, які придбали квитки на вечірку, дотрималися дрескоду та прийшли в червоному одязі. Христина поділилася, хоча за декілька днів до події розкупили всі квитки, вона все одно хвилювалася, як все пройде.

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Образ Христини Горняк

У розкішний ресторан Христина прибула в короткій яскравій сукні червоного кольору на тонких бретелях і зі спокусливим декольте. Волосся вона вклала у легкі локони та забрала набік. На обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках, виділивши очі.

Дівчина звабливо позувала на камеру сама, поруч із коханим Володимиром Остапчуком та іншими гостями заходу.

Вечірка Христини Горняк / Фото з інстаграму зіркової дружини

Текс публікації Христини Горняк:

Проєкт ORA – це частинка мене! Він народився в моєму серці понад рік тому, і я ним дуже пишаюся! Спочатку хочу висловити вдячність всім, хто був частиною того вечора:

Вово, тут без слів! Ти – моя підтримка! Ти – моя любов! Ти – найталановитіший ведучий, без якого ці зустрічі були б зовсім не ті. Дякую за підтримку та любов!

ДаніелЬ Салем. дякую за підтримку і чудовий виступ! На тебе не лише приємно дивитися, а й приємно слухати. І багато чому навчатися. Ти – відкрита людина, а це завжди заслуговує на увагу!

Макс Гордєєв. Атмосфера, яку ти створив, коли виключив світло і запалив свічки… Не дивлячись на таку серйозну розмову, ти не забував про жарти і посмішки! Дякую за підтримку проєкту!

Іван Афанасьєв. Моє серце мене не обдурило, коли я почула, як ти співаєш і вирішила, що цього разу будеш саме ти! Буду всім рекомендувати та розповідати, бажаю великих успіхів! Дякую за підтримку і завжди готова підтримати!

Атмосфера вечора була теплою, яскравою, було багато розкішних подарунків. Все було саме так, як я хотіла! Кожній учасниці хочу сказати, що вона була красунею! І кожна з вас заслуговує на всі чудеса життя! До скорої зустрічі на вечорах ORA!