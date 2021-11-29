Дружина Віктора Павліка про видалення сторінки Лариси Созаєвої: "Все не просто так"

Після нового конфлікту екскоханої Віктора Павліка та його нинішньої дружини, сторінка Лариси Созаєвої в інстаграмі зникла. Реп'яхова зазначила, що все не просто так.

Декілька днів тому хтось атакував ботами рекламодавців Катерини Реп'яхової. Тоді блогерка припускала, ще це могла організувати колишня дружина Павліка – Лариса Созаєва.

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Катерина Реп'яхова про атаку ботів

Лариса не змовчала й записала емоційну відповідь на такі заяви Катерини. А через декілька днів сторінка Лариси зникла з інстаграму. Реп'яхова зазначила, що це сталося не просто так. Тепер дівчина знає, хто організував атаку ботами.

Тепер я точно знаю, хто надсилає ботів. Я сподіваюся, що цей жах закінчиться і мені не доведеться оприлюднювати всю інформацію. Сторінки Лариси вже не існує, не просто так. Але ботів надсилала не вона! Однак вважаю, через її провину все це сталося. Хоч і не її руками,

– висловилася Катерина.



Катерина Реп'яхова про атаку ботів / Скриншот інстаграм-сторіз блогерки



Катерина Реп'яхова про атаку ботів / Скриншот інстаграм-сторіз блогерки

Та згодом дівчина подякувала Ларисі, оскільки саме Созаєва допомогла дізнатися, хто надсилав ботів. Та подробиці не розповідала, оскільки Ларисі це може не сподобатися.

Незважаючи на те, що ця людина вже не в Україні, усім цим займатиметься кіберполіція,

– додала Реп'яхова.

Лариса у фейсбуці зазначила, що її сторінка в інстаграмі зникла через те, що там "багато бруду, нападок, агресії".