Передумала розлучатись: дружина наркодилера Чернецького помирилась з чоловіком за ґратами

Дружина київського наркодилера Юрія Чернецького, співачка Інна Воронова, розповіла, що просто посварилась з чоловіком, коли він сів за ґрати. Зараз у них все гаразд і вона відправила йому вже першу посилку у тюрму.

Співачка Інна Воронова 2 тижні тому розповідала підписникам, що хоче розлучення з чоловіком, якого ув'язнили на 5 років за збут кокаїну у нічних клубах. Але зараз вона виправдалась за свої слова, а відео з грубими фразами – видалила з мережі.

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"Посварились, помирились, все, як у людей! Більше коментувати не буду", – написала Воронова і додала смайл у вигляді серця.



Інна Воронова тепер не хоче розлучення / Фото з інстаграм-сторіс

Також вона показала фото пакунку, який склала йому як передачу у тюрму. Там було багато солодощів, серед яких "Кіндери" та жуйки "Love is".



Воронова відправила посилку для чоловіка / Фото з інстаграм-сторіс

Що відомо про скандал

Інна Воронова кілька тижнів тому оголосила, що хоче розлучення з Юрієм Чернецьким, бо він начебто просив у неї те, що не повинна робити жінка і матір заради нього. А також тому, що він кинув їх напризволяще і тепер вона сама повинна годувати їхніх дітей. Тоді вона казала, що Всесвіт за них вирішив, що їхні шляхи розійшлись.

До цього моменту я вважала, що це мій чоловік. Ви бачили, як ми підходили одне одному. Але він обрав свій шлях. За нас вирішило життя, Всесвіт мене від чогось урятував. Я бачила в Юрі величезний потенціал і хотіла показати йому інший шлях. Я дуже творча, я не споживач. Він приголомшливий чоловік, який просто трохи збився зі шляху, трохи заплутався. Він мене робив дуже щасливою,

– казала Інна.

Чимало підписників жартувало, що жінка раптом захотіла розлучення, бо більше немає за що жити. Але, схоже, ситуація налагодилась і вона готова чекати його 5 років з-за ґратів.

25 серпня Юрія Чернецького затримали у Києві за підозрою у торгівлі кокаїном. У нього вилучили розфасований для продажу наркотик на суму близько 5 тисяч доларів. Тоді ж Інна Воронова оголосила в інстаграмі збір грошей на заставу у розмірі 4 мільйонів гривень, що обурило українців у розпал війни. Чим завершилась ця історія зі збором – невідомо. Проте у грудні наркодилера засудили до 5 років позбавлення волі.