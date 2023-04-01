Дружина Монатіка привітала співака з днем народження та поділилася милими архівними фото

Співак Монатік сьогодні святкує 37-річчя. У цей день дружина вирішила привітати його з днем народження. Вона опублікувала милі сімейні світлини з артистом.

Ірина Монатік поділилася теплими спогадами з минулого – весілля, подорожей та інших приємних моментів. Раніше вона показувала відео, як артист зустрів її з дітьми вдома.

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Милими архівними фото дружина привітала Монатіка з днем народження. Крім того, Ірина написала зворушливі слова привітання.

З днем народження, мій Всесвіте. Найкращий друг, справжній чоловік та фантастичний батько. Кохаємо тебе безмежно! Ти — наше все! Дякую тобі за все і вірю, що найкраще нас чекає попереду. З надзвичайною любов’ю,

– написала вона.

Монатік відповів на привітання. Він написав у коментарях: "Люблю все моє життя".

Ірина Монатій показала спільні фото з артистом:

В інстаграм-сторіс Ірина Монатік опублікувала фото, як Монатік садить щось у дворі будинку. "У свій день народження робить важливі справи", – написала вона.



Монатік садить кущ у дворі / Фото з інстаграму його дружини

Шанувальники теж привітали артиста з днем народження. У коментарях вони написали кілька приємних слів:

"Ваші відносини такі чисті – взірець для усіх. З днем народження".

"Зі святом всю вашу родину".

"Які ви прекрасні та світлі люди, вітаю зі святом, нехай любов оберігає вас".

"З іменинником, ви один у одного просто фантастичні".

"Приєднуємось до привітань".

До слова, після світового туру "ART Оборона" Монатік активно виступає по Україні з благодійними концертами. Один з таких відбувся просто в кільцевій електричці Києва, яка курсує до Борщагівки. Артист заспівав новий драйвовий трек "Сила". У електричці він з'явився не сам, а з бендом – двома бек-вокалістами, гітаристом і трубачем.