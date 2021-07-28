Дружина Григорія Решетника зачарувала образом у літній сукні: фото

Христина Решетник разом із маленьким сином Олександром прийшла підтримати чоловіка на зйомки телешоу "Україна має талант". Дівчина похизувалася фігурою у короткій сукні з легкої літньої тканини.

Христина Решетник є однією з найпопулярніших матусь в українському шоу-бізнесі. Також вона не втрачає жодної можливості, коли може побути разом із чоловіком. Тому часто підтримує його на зйомках.

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Григорій Решетник став ведучим нового сезону популярного шоу "Україна має талант". Його дружина сфотографувалася з малюком за лаштунками проєкту.

Літній look Христини Решетник

Зіркова матуся постала перед камерою, тримаючи на руках Олександра. Христина прийшла у знімальний павільйон в легкій короткій сукні молочного кольору з мінімалістичним принтом. Вбрання мало короткі об'ємні рукави та рюші знизу, що додавали образові ніжності та жіночності.

Такий look Решетник поєднала з білими кросівками, що спереду мали коричневі вставки. Волосся дівчина зібрала у хвіст ззаду. На обличчі вона зробила легкий макіяж, яким лише підкреслила натуральну красу. Серед прикрас її аутфіт довершили каблучки та годинник.



Христина Решетник із сином на руках / Фото з інстаграму Христини Решетник

Підписники Христини в коментарях залишають багато приємних слів на адресу її синочка. Маленький Олександр зачарував публіку милою усмішкою.