Дружина Григорія Решетника позувала у відвертому бікіні на Мальдівах: гаряче фото з відпустки

Зіркова сім'я Решетників відпочиває на Мальдівах. Дружина популярного ведучого – Христина ділиться спекотними кадрами з узбережжя океану. Вона позувала на камеру у відвертому золотистому купальнику.

Христина Решетник є однією з найпопулярніших дружин в українському шоу-бізнесі. Для багатьох вона є прикладом люблячої жінки й турботливої матусі. Тому до публікації Христини на особистій сторінці в інстаграмі завжди прикута особлива увага.

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Христина Решетник в купальнику на Мальдівах

Зірка оприлюднила знімок, зроблений на білосніжному пісочку на тлі безмежного моря та океану. Христина постала перед камерою у золотистому блискучому купальнику, що складався з трусиків, які обтисли пружні сідниці, та бюстгальтера, який підкреслив пишний бюст.

Волосся знаменита матуся акуратно вклала та забрала набік. На обличчя вона не наносила косметику, демонструючи натуральну красу. Решетник мило усміхалася та ловила сонячні промінчики.



Христина Решетник у салатовому бікіні на Мальдівах / Фото з інстаграму Христини Решетник

У коментарях підписники вкотре залишають на адресу багатодітної матусі багато приємних слів.