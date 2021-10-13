Дружина Григорія Решетника полетіла з батьками на відпочинок: фото з аеропорту

Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника мріяла відвезти батьків на відпочинок. І ця мрія стала реальністю. Вночі 13 жовтня вона разом із чоловіком, дітьми та батьками полетіла в довгоочікувану відпустку. А куди саме наразі не розсекречує.

Перед вильотом Христина опублікувала декілька інстаграм-сторіз, у яких розповіла про приїзд батьків, а також повідомила, що зовсім скоро станеться те, на що всі довго чекали.

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Згодом зіркова дружина поширила фото з аеропорту. Вона розсекретила, що разом із трьома синами, чоловіком Григорієм Решетником і батьками відправляється в подорож. На обличчях усіх сяяли усмішки. Христина давно мріяла подарувати батькам мандрівку й тепер зробила це.

Образ Христини Решетник

Для перельоту Решетник обрала комфортне вбрання. Вона позувала на камеру в джинсах, білій футболці та накидці з принтом у клітинку. З взуття обрала білі кеди. Волосся дівчина вклала рівно, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.

Усі решта члени родини були в спортивному одязі, який найкраще підходить для комфортного перебування в літаку.



Христина Решетник з чоловіком, дітьми й батьками / Фото з інстаграму Христини Решетник

Текст публікації Христини Решетник:

Втомлені, але щасливі! О четвертій ранку сьогодні їли, усі не спали та налаштовувалися на незабутні сімейні емоції.



У мене були мрія та ціль на цей рік – відвезти батьків на відпочинок за кордон. І принциповий момент – подорож для батьків оплачуватиму саме я. І як би Григорій мене не вмовляв, батьки теж, я була непідступна. І нереально щаслива! Бо в 31 рік мріяла зробити це і зробила. Батьки щасливі, онуки теж, неймовірну програму розваг складено і ми готові провести увесь тиждень весело та активно.



Дивлюсь на щасливих батьків і розумію, що зараз я відчуваю себе на сьомому небі від щастя, бо збулась моя мрія! Немає нічого кращого, ніж бачити щасливих батьків поруч!