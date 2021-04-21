Дружина Дзідзьо вразила стильним образом у сітчастій сукні: ефектне фото

Дружина українського артиста Дзідзьо співачка SLAVIA поділилась з прихильниками новим фото. Вона продемонструвала новий образ та показала струнку фігуру.

Українська співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома), що тільки розвиває свою сольну кар'єру, опублікувала на особистій сторінці новий знімок. Вона одразу ж підкорила мережу трендовим аутфітом.

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Образ SLAVIA

Дружина Дзідзьо відвідала зйомки й постала перед камерою у стильній мінісукні з довгою сіточкою, що підкреслила бездоганну фігуру дівчини. Зверху Ярослава накинула синій жакет із брошкою Chanel.

Вбрання артистка поєднала із бежевими замшевими ботфортами з гострим носком на підборах. SLAVIA доповнила образ невеликою сумкою в тон, а увагу привертав також червоний манікюр.

Ярослава розпустила надзвичайно довге волосся та вклала його легкими хвильками. Вона завершила look розкішним макіяжем. Зірка підкреслила очі стрілками й нафарбувала губи червоною помадою.



Образ SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA

Шанувальників вразив новий образ артистки:

"Неймовірна краса";

"Божественна";

"Чарівна красунечка";

"Яка ви сильна жінка";

"Красуня".

Що написала SLAVIA у дописі

Дружина Дзідзьо поділилась, що їй часто пишуть жінки, які діляться своїми історіями, чи просять поради. Наприклад, нещодавно вона отримала повідомлення про те, що робити, коли ти роки не працюєш, сидиш вдома і не знаєш, чим зайнятися. Ярослава Хома вирішила дати пораду з цього приводу.

Моя думка, як людини, яка поборола страх, і знайшла сили змінити звичний хід речей, який мене не влаштовував, і не приводив до бажаного результату – Ви вже на правильному шляху. Перший крок це бути чесною зі собою,

– написала артистка.

"Буває, людина на цей час (а може бути, що й ніколи...) не готова навіть собі зізнатися, і переконує інших, що все класно, транслюючи успішний успіх у всіх сферах життя, а так не буває... Якщо ти усвідомлюєш, і зізнаєшся (перш за все собі), що життя пішло не так, як хотілося, тим більше готова транслювати це публічно, ти вже почала рух назустріч своїй мрії". – наголосила SLAVIA.

Дівчина поділилась, що щоб знайти своє призначення, потрібно повернутися в дитинство і згадати, чим хотіла займатися і ким мріяла стати. На думку Ярослави, треба реалізувати дитячі бажання. Навіть якщо це не переросте в улюблену справу, співачка наголосила, що гештальти будуть закриті.

Вимикай телевізор, інтернет, і залишайся у повній тиші, сам на сам із власними думками. Задай собі запитання, прислухайся до власних відчуттів, і внутрішній голос допоможе знайти відповідь на всі запитанні. Всі відповіді всередині нас,

– переконана Хома.

Ярослава підсумувала, що бачить ріст поза зоною комфорту. Саме тому вона йде у невідоме та зустрічається з чимось новим. На думку зірки, саме так можна щось змінити.