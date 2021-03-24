Дружина Дзідзьо позувала на балконі повністю оголеною і з рушником на голові: спекотний кадр

Українська співачка SLAVIA, яка є дружиною популярного артистка Дзідзьо, здивувала прихильників відвертим фото. Вона звабливо позувала на балконі повністю оголеною, а на мокре волосся одягнула білий рушник.

SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) часто оприлюднює в мережі провокативні знімки. Вона знає, як підкреслити свою жіночність та сексуальність, і вміло робить це. Артистка розбурхала уяву прихильників новою публікацією на особистій сторінці в інстаграмі.

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Відверте фото SLAVIA

Зіркова дружина позувала на балконі готельного номера під час відпочинку. Позаду неї бачимо красиву природу та безмежний океан.

Ярослава зображена на знімку без одягу, вона засвітила оголені груди. Ймовірно. дружина Дзідзьо зробила цю фотографію після того, як вийшла з душу, оскільки її волосся мокре і на голову одягнула білий рушник. На обличчя SLAVIA не наносила косметику і продемонструвала бездоганну натуральну красу.

Ранкові ритуали SLAVIA

Дружина Дзідзьо у дописі розповіла, що кожен її ранок починається зі склянки теплої води, яку вона випиває натщесерце за 30 хвилин до сніданку. Вода має бути саме теплою, бо така заряджає енергією, яка необхідна зранку, а, щоб зігріти холодну воду, організм навпаки витрачає багато енергії.

Я відчула на собі, і зрозуміла, що вода – наше все після переїзду до Києва, коли організм дав збій. Тоді почала возити воду з-під Львова, до якої звикла, але, все рідше бувала вдома. У пошуках якісної води перепробувала багато магазинної, набирала в різних джерелах, заморожувала і розморожувала, перед тим, як знайти ту, яка мені підходить,

– поділилася Ярослава.

Вона додала, що не заставляє себе випивати певну кількість води протягом дня. SLAVIA п'є стільки, скільки хочеться: "Зранку водичку заряджаю. Я молюся над нею, дякую, і прошу, щоб вона дала мені заряд молодості, краси, енергії та любові".