Дружина та донька Вілла Сміта повністю поголились налисо: несподіване фото

Дружина американського актора Вілла Сміта – Джада Пінкетт-Сміт, а також його 20-річна донька Віллоу Сміт зробили парний образ. Вони обидві обрізали волосся та стали майже лисими. Такий сміливий вчинок жінка зробила за кілька місяців до свого 50-ліття, а надихнула її на це донька.

Свій ювілей жінка святкуватиме 18 вересня, тому вона неочікувано та раптово наважилась на радикальні зміни у зовнішності. Відомо, що Джада Пінкетт-Сміт має рідкісне захворювання – алопецію, при якій стрімко випадає волосся. Саме через це вона часто ховала зачіски під чалмами.

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Віллоу змусила мене це зробити, оскільки настав час відпускати, але... мої 50 будуть божественно осяяні цим звільненням,

– написала Джада у мережі.

Варто додати, що дружина актора та його донька не повністю голомозі, оскільки на них є легкий покрив волосся. Втім, така зміна іміджу точно здивувала Вілла та усіх рідних сім'ї.

"Подарунок чистий, коли він даний від серця потрібній людині в потрібний час і в потрібному місці, і коли ми нічого не очікуємо натомість", – написала взаємно у своєму інстаграмі Віллоу Сміт.

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