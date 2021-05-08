Дружина Дмитра Ступки розбурхала мережу спокусливим образом: фото в обтислому боді

Дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова поділилась новим відвертим фото. На ньому вона продемонструвала довгі ноги й струнку фігуру у відвертому вбранні.

Білоруська модель і блогерка Поліна Логунова не соромиться зніматися у спекотних фотосесіях. На особистій сторінці вона оприлюднила нову світлину, яка одразу ж розбурхала уяву прихильників.

Не менш гаряче Із зірками на оголеному тілі: Alyona Alyona повторила зухвалий образ Lizzo

Образ Поліни Логунової

Дружина Дмитра Ступки позувала перед камерою на білосніжному тлі. Для еротичного аутфіту вона приміряла нюдове обтисле боді з рожевою вставкою на пружних грудях. Таке вбрання вдало підкреслило розкішне тіло Поліни Логунової та дало змогу похизуватися довгими ніжками й величезним татуюванням.

Одяг модель поєднала з білими туфлями на високих підборах і з гострим носком. Спокусливий образ доповнювали об'ємні довгі рукавички в тон із металевими вставками. У вухах зірки красувалися довгі сережки-підвіски.

Дружина Дмитра Ступки розпустила чорне волосся й вклала його прямими хвилями. На обличчі вона зробила макіяж. Поліна підкреслила очі довгими стрілками й золотистими тінями, а губи нафарбувала прозорим блиском.



Поліна Логунова / Фото з інстаграму блогерки

Реакція мережі

Шанувальники дружини Дмитра Ступки засипали її компліментами. Вони оцінили її розкішну фігуру.