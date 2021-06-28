Ревіла дві години, – дружина Андрія Джеджули підхопила COVID-19 після пологів

Дружина шоумена Андрія Джеджули захворіла на коронавірус. Юлія Леус підхопила недугу через чотири місяці після пологів. За словами жінки, її заразив свекор, який опинився в лікарні з COVID-19.

Обурена Юлія Леус заявила, що дізналася про хворобу батька Андрія Джеджули не від рідних, а від людини, яка написала їй в інстаграмі. Після прочитаного блогерка одразу ж здала тест на COVID-19, який показав позитивний результат.

Читайте також Вдома все посипалося: поки Санта Дімопулос відпочивала на Кіпрі, в Україні похворіли усі її діти

Дружина шоумена переконана, що могла підхопити коронавірус лише від свекра, який жив з ними останнім часом. "Думала, що мене обійшло, та й ніде було підчепити, була надто обережна. Усю вагітність просиділа вдома і зараз тільки прогулянки з крихіткою", – поділилась Юлія.

Найбільше її розлютило те, що вся сім'я приховувала від неї хворобу батька чоловіка. Вона вважає, що рідні поводились неправильно, адже вона могла заразити коронавірусом близьких і донечку Аделіну, яка з'явилась на світ наприкінці лютого.

Як дізналась, ревіла дві години, дуже боялася за янголятко,

– розповіла Юлія Леус.

Як дружина Андрія Джеджули переносить COVID-19

Юлія Леус поділилась, що важко переносить коронавірус. Перші дні вона мала блювоту, яку сплутала з отруєнням, і температуру 37,4. Зараз дружину Андрія Джеджули часто нудить і постійно дере горло. На щастя, запахи й смаки вона відчуває.

Блогерка не стала лягати в лікарню. Вона дотримується режиму самоізоляції та не приймає спеціальних ліків. Натомість жінка п'є багато рідини. Поки Юлія хворіє, чотиримісячною донькою опікується її зірковий чоловік.