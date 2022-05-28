Донька Єгорової пригадала, як надіслала мамі відео з бомбосховища: що відповіла ведуча

Українська ведуча Стася Ровінська розповіла, як її мама Сніжана Єгорова реагувала на правду про війну. Вона переказала цинічні реакції матері на фото з Бучі та відео з бомбосховища.

Українська ведуча Стася Ровінська відверто розповіла про стосунки з мамою, Сніжаною Єгоровою. Вона пригадала, що одіозна телезірка говорила про війну.

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Стася Ровінська про маму Єгорову

Телеведуча зізналась, що мала складні стосунки з мамою ще до її політичних та суперечливих публічних заяв.

Коли вона почала висловлюватися стосовно війни й підтримувати політику Путіна і казати, що в Україні фашисти, нацисти. Я знаю цю людину, так, вона неадекватна, але вона ніколи не була настільки… Або їй гроші платять за це, або… Ну що з нею сталося. Мені це складно пояснити,

– поділилась Стася.

"Людина стільки часу прожила в Україні, вона просто відверто бреше. Коли людина відверто бреше, я знаю, що вона так ніколи не думала, а тут раптом почала і бреше публічно. І ти розумієш, що це твоя мама, яка б вона там не була. Була якась надія, що я їй зателефоную і вона якось отямиться", – додала вона.

Як Сніжана Єгорова реагувала на кадри з війни

Стася Ровінська зізналась, що ще у перші дні війни вирішила написати матері та надіслала їй відео з бомбосховища.

Ми були в підвалі й мій син плакав, спав на підлозі. Я їй надіслала відео, кажу: "Ми зараз сидимо у підвалі, що ти кажеш, що по військових об'єктах стріляють. Тут всюди стріляють". Тоді вона відповіла: "Я усіх попереджала, що буде війна, ви мені не повірили. Що тепер, сидіть",

– вразила ведуча.

Також Стася не змогла мовчати, коли побачила кадри звірств росіян у Бучі: "Мені хотілося почути, що вона собі думає. Я просто кричала, вона удавала, що не розуміє, що відбувається. "А чого ти кричиш? Ти жива, з тобою все добре? Ну і все". У мене було спустошення. Але після цього у мене немає жодних ілюзій стосовно цього".

Ровінська підозрює, що її мамі неважлива сім'я: "Взагалі неважливо, що там буде з родиною. У неї манія величі якась".