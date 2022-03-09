Донька Кузьми відновила благодійний фонд імені батька: вона допомагає військовим і цивільним

Донька Андрія Кузьменка активізувала діяльність благодійного фонду, названого на честь зіркового батька. Вона допомагає військовим та цивільним.

Український музикант Андрій Кузьменко активно допомагав військовим та госпіталям у 2014 році. Після настання повномасштабної війни донька вирішила продовжити справу батька завдяки благодійному фонду, що заснувала дружина покійного артиста у 2015 році.

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Фонд Кузьми Скрябіна активізувався

Барбара Кузьменко оголосила, що фонд Кузьми Скрябіна активізував свою діяльність. Донька артиста допомагає лікарням, військовим та дитячим будинкам.

Нам потрібно робити конкретні кроки. Прошу бути не байдужими і допомагати тим, хто знаходиться у небезпечних місцях! Приєднуйтесь до нас. Ми пов’язані з волонтерами й зі всіма, хто допомагає долати ворога. Вчора ми відправили ліки за списками у лікарні та пенсіонерам у Київ, відвезли товари першої необхідності у відділення недоношених дітей у Львові,

– поділилась зіркова донька.

Реквізити:БО БФ Імені Кузьми СкрябінаIBAN: UA023052990000026004016803148Картка mono:5375414126875482

Вже наступного дня Барбара розповіла, що фонд зібрав понад 14 тисяч гривень. Кошти були відправлені у лікарню Білої Церкви та військовий госпіталь Києва.



Барбара Кузьменко придбала допомогу лікарням / Фото з інстаграму Барбари Кузьменко



Барбара Кузьменко придбала допомогу лікарням / Фото з інстаграму Барбари Кузьменко

Барбара Кузьменко придбала допомогу лікарням:

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