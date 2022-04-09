Дмитро Дікусар показав зворушливі подарунки від дітей для ЗСУ: "Те, заради чого ми служимо"

Український танцівник Дмитро Дікусар показав зворушливі дитячі витвори, які військові розвішують у своїх казармах. Він поділився, що так ЗСУ нагадують собі, заради чого служать.

Учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар продовжує службу в лавах ЗСУ. Днями він поділився зворушливою серією фото.

До слова Був дуже несподіваний, – Дмитро Дікусар розповів, завдяки чому зміг вижити після авіаудару

Дмитро Дікусар показав малюнки від дітей

Танцівник показав дитячі подарунки від військових. Це ангелики, миловидні малюнки зі зворушливими написами. Дмитро Дікусар розповів, що такі речі є в кожній казармі.

Покажіть це своїм дітям! Хай вони знають, що, майже, в кожній казармі військові ЗСУ розвісили їх малюнки, ляльки…Читаючи молитви й дивлячись на ці витвори дитячого мистецтва, як прояви любові, ми кожен день нагадуємо собі заради чого ми тут і кому служимо,

– розповів Дмитро Дікусар.

Артист додав, що один з малюнків висить і в його казармі.

Подарунки від дітей для ЗСУ / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

Шанувальники Дмитра Дікусара зворушені його новим дописом. Вони дякують захисникам за мирне небо: