"Для хоробрих українців, які боряться з тиранією": Стінг заспівав про холодну війну з росіянами

Британський рок-музикант Стінг виконав трек Russians зі свого дебютного альбому The Dream of the Blue Turtles, який написав ще у 1985 році. Він зізнався, що ніколи не зміг би подумати, що пісня стане актуальною майже через 40 років.

Аби підтримати українців на 11 день війни, Стінг виконав пісню про росіян. Також він залишив інформацію для усіх своїх прихильників, які прагнуть допомогти українцям гуманітарною допомогою. У цій справі Стінгу наразі допомагає польська режисерка Малгожата Шумовська.

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"Я рідко співав цю пісню за багато років з моменту її написання, тому що ніколи не думав, що вона знову стане актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного, незагрозливого сусіда, пісня знову є закликом до нашої людяності. Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти такого насилля, попри загрозу арешту та ув'язнення. Ми всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну", – написав Стінг.

Стінг співає трек Russians: відео онлайн

Українські фанати щиро подякували чоловіку за його проукраїнську позицію. Саме ж відео майже за добу переглянуло пів мільйона людей. Варто додати, що Стінг неодноразово бував в Україні з концертами в рамках світових турів: у 2001, 2011, 2017 і 2018 роках.

Переклад пісні Стінга – Russians:

У Європі та Америці зростає почуття істерики

У відповідь на всі загрози

У риторичних промовах Рад.

Товариш Хрущов сказав: "Ми вас поховаємо"

Я не підпишусь під його словами

Це буде дуже неосвічено,

Якщо росіяни також люблять своїх дітей.

Як мені врятувати свого сина від смертельної іграшки Оппенгеймера

Тут немає монополії на здоровий глузд

По обидва боки політичної боротьби

Ми всі – люди,

Незважаючи на ідеологію

Повірте мені, коли я говорю вам

Я сподіваюся, що росіяни також люблять своїх дітей.

Це не історичний прецедент,

Щоб вкласти в уста президента слова

Це буде не переможна війна,

Це брехня, в яку ми більше не віримо,

Містер Рейган каже, що нас захистять

Я не підпишусь під його словами

Повірте мені, коли я говорю

Я сподіваюся, що росіяни також люблять своїх дітей.

Ми всі – люди,

Незважаючи на ідеологію

Що може врятувати нас – тебе та мене?

Те, що росіяни теж люблять своїх дітей.

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